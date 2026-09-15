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Kratom čekají přísnější pravidla: vyšší věk, zdanění a kontroly

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Dennívýzva
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Přísnější pravidla pro prodej a zdanění kratomu mají zavést změny označované jako Lex Kratom, které schválila vláda. Návrh připravila ministerstva zdravotnictví a financí s cílem snížit zdravotní rizika a ztížit přístup ke kratomu dětem a mladým lidem.
Kratom čekají přísnější pravidla: vyšší věk, zdanění a kontroly

Kratom čekají přísnější pravidla: vyšší věk, zdanění a kontroly

Zdroj: Vláda ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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