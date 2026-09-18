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Po Marku Ebenovi by mohl přijít moderátor, kterého zná celé Česko. Jeho reakce rozvířila další otázky

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StarDance čeká po letošním ročníku změna, jakou oblíbená taneční show za celou svou historii nezažila. Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, že čtrnáctá řada bude jejich poslední. Česká televize zatím jejich nástupce nezveřejnila, z prostředí pořadu už ale zaznělo jedno výrazné jméno.
Po Marku Ebenovi by mohl přijít moderátor, kterého zná celé Česko. Jeho reakce rozvířila další otázky

Po Marku Ebenovi by mohl přijít moderátor, kterého zná celé Česko. Jeho reakce rozvířila další otázky

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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