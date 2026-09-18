S kamarádkou si na dovolené daly stejné drinky. Jedna přežila, druhá po několika dnech zemřela

Bethany a Simone se znaly od základní školy a zůstaly si blízké i v dospělosti. Když se Bethany v roce 2024 přestěhovala do Austrálie, domluvily se, že se po několika měsících znovu setkají a společně procestují část jihovýchodní Asie. Jednou ze zastávek bylo laoské město Vang Vieng, známé mezi mladými cestovateli a batůžkáři. Večer se vrátily do hostelu, kde byla hostům nabízena akce s bezplatnými panáky. Bethany nyní popsala, že si se Simone dávaly vodku smíchanou s limonádou a během večera vypily několik drinků. Nic podle ní nenasvědčovalo tomu, že by s alkoholem mohlo být něco v nepořádku. Sama začala být pouze neobvykle unavená a přičítala to cestování a časovému posunu.
Druhý den však obě ženy vstaly ve výrazně horším stavu. Bethany byla vyčerpaná a měla závratě, Simone zvracela a měla potíže s koordinací. Přesto se nejprve domnívaly, že jde o silnou kocovinu nebo žaludeční potíže, a vyrazily na předem zaplacený výlet. Už během něj bylo zřejmé, že se jejich stav nelepší. Neměly chuť k jídlu ani energii a cestu na kajacích zvládaly jen s obtížemi. Po návratu se jejich potíže ještě zhoršily. Místní lékař původně pracoval s možností otravy jídlem, později ale Simone začala mít problémy s dýcháním a přestávala komunikovat. Jeden z jejich společníků podle příznaků vyslovil podezření na metanol a skupina zamířila do nemocnice, kde už následovala intenzivní léčba.
Simone se už z kómatu neprobudila
Zatímco Bethany na léčbu reagovala, stav Simone se rychle zhoršoval. Podstoupila hemodialýzu, později dostala záchvaty a lékaři ji uvedli do umělého spánku. Otrava způsobila závažné postižení mozku a kvůli rostoucímu nitrolebnímu tlaku následovala také operace, při níž lékaři odstranili část lebky, aby vytvořili prostor pro oteklou mozkovou tkáň. Ani zákrok však její stav nezvrátil. Bethany zůstávala u kamarádčiny postele společně s její matkou a pouštěly jí hlasové zprávy od blízkých. Dne 21. listopadu 2024 Simone ve věku 28 let zemřela. Bethany dodnes nemá jednoznačnou odpověď na otázku, proč ona otravu přežila bez trvalého poškození, zatímco její dlouholetá kamarádka zemřela.
Simone přitom nebyla jedinou obětí událostí ve Vang Viengu. Zemřelo celkem šest zahraničních turistů, mezi nimi dvě devatenáctileté Australanky, dvě mladé ženy z Dánska a muž ze Spojených států. Další lidé skončili v nemocnici a následky nebyly vždy dočasné. Jeden z přeživších přišel po otravě o zrak.
Právě nebezpečnost metanolu spočívá mimo jiné v tom, že první příznaky mohou připomínat obyčejnou kocovinu nebo jiné zažívací obtíže. Metanol navíc nelze v alkoholickém nápoji spolehlivě rozeznat podle chuti nebo zápachu. Později se mohou objevit poruchy vidění, zmatenost, výrazné zvracení, potíže s dýcháním, bezvědomí a další život ohrožující komplikace. Při podezření na otravu je proto zásadní vyhledat lékařskou pomoc okamžitě a nečekat, zda obtíže samy odezní.
Úplné vysvětlení stále chybí, Bethany se zaměřila na prevenci
Ani téměř dva roky po tragédii není případ uzavřen způsobem, který by rodinám obětí přinesl jednoznačné odpovědi. Laoské úřady v červenci 2026 uvedly, že dostaly potvrzení o přítomnosti metanolu v krvi dvou zemřelých australských turistek, podle policie ale nebylo možné na základě shromážděných důkazů určit, že smrt všech obětí způsobilo jednání konkrétní osoby. Úřady argumentovaly mimo jiné tím, že v Laosu nebyly provedeny pitvy. Rodiny obětí toto vysvětlení zpochybnily. Rodina Simone uvedla, že její pitva otravu metanolem potvrdila a příslušná dokumentace byla laoské straně předána.
Tamní úřady zároveň oznámily, že ve třech lahvích vodky nalezených v pokoji jednoho ze zemřelých byla zjištěna nadlimitní koncentrace metanolu. Majitel výrobny tohoto alkoholu čelí obviněním souvisejícím s nelegálním podnikáním a prodejem zdravotně závadných výrobků, nikoli však přímo s úmrtími turistů. Vyšetřování má podle úřadů pokračovat.
Bethany proto postupně přestala spojovat svou budoucnost pouze s očekáváním, že případ přinese jasné uzavření, a začala se věnovat prevenci. Zapojila se do kampaně zaměřené na informování mladých lidí a cestovatelů o riziku metanolu a prosazuje, aby se o nebezpečí kontaminovaného alkoholu mluvilo už ve školách, na letištích i přímo během cest do zahraničí. Její úsilí už má konkrétní dopad. Britská vláda letos v létě spustila další informační kampaň o otravách metanolem a upozornění na toto riziko se nyní objevuje v cestovních doporučeních pro desítky zemí.
Doporučení turistům jsou přitom poměrně jednoduchá. Zvýšená opatrnost je namístě u bezplatných nebo nezvykle levných panáků, neoznačených lahví a míchaných nápojů z lihovin, bezpečnější volbou jsou uzavřené a originálně balené nápoje zakoupené na důvěryhodných místech. Bethany dnes svůj příběh vypráví především proto, aby další cestovatelé dokázali nebezpečné příznaky rozpoznat včas a tragédie, kterou sama prožila, nezůstala jen další smutnou událostí bez praktického poučení.
Zdroje: aol.com, abc.net.au, gov.uk