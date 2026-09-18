Turisty mířící do Portugalska čekají komplikace. Stávka easyJetu může zasáhnout kolem 500 letů

Rozhodnutí padlo ve čtvrtek 17. září na mimořádném shromáždění palubního personálu easyJetu v Portugalsku. Zaměstnanci odsouhlasili přerušení práce od 2. do 6. října a následně od 19. do 23. prosince 2026. Říjnová stávka se může dotknout přibližně 500 plánovaných spojů provozovaných z portugalských základen společnosti v Lisabonu, Portu a Faru. To však neznamená, že všech 500 letů bude automaticky zrušeno. Konečný rozsah omezení bude záviset mimo jiné na minimálním provozu, který má být teprve dohodnut.
Za protestem stojí portugalský odborový svaz palubního personálu SNPVAC. Ten dlouhodobě upozorňuje na pracovní podmínky zaměstnanců easyJetu v zemi. Mezi uváděné problémy patří nestabilní plánování směn, nedodržování některých pracovních dohod, nedostatek zaměstnanců nebo tlak na přesčasovou práci. Odbory rovněž upozorňují na rozdílné zacházení s jednotlivými skupinami zaměstnanců společnosti.
Prosinec může být pro cestující komplikovanější
Druhá série stávek je naplánována na období od 19. do 23. prosince. Přesný počet spojů, kterých se prosincová akce může týkat, zatím odbory nevyčíslily. Podle jejich vyjádření však může být její dopad větší než v říjnu. Termín totiž připadá na předvánoční cestovní špičku, kdy aerolinky kvůli vyšší poptávce běžně posilují provoz a letišti prochází výrazně více cestujících.
Největší pozornost se soustředí na tři hlavní portugalské základny easyJetu, tedy Lisabon, Porto a Faro. Případné omezení provozu ale může mít dopad i na cestující směřující do Portugalska ze zahraničí, protože změna jednoho letu může ovlivnit další části letového programu. V tuto chvíli proto nelze sestavit konečný seznam zrušených nebo přesunutých spojů. Rozsah minimálního provozu se bude ještě projednávat.
easyJet chce dopady stávky omezit
Společnost easyJet dala najevo, že ji výsledek hlasování zaměstnanců zklamal. Požadavky odborové organizace považuje v jejich současné podobě za neproveditelné a současně argumentuje tím, že portugalský palubní personál dostává mzdy převyšující tamní národní průměr. Aerolinka uvedla, že se bude snažit dopad plánovaných protestů na své zákazníky co nejvíce omezit.
Jednání mezi zaměstnanci a společností přitom ještě nekončí. Do řešení sporu je zapojen také portugalský úřad pro pracovní vztahy DGERT a další rozhovory pokračují. Pro cestující s letenkami na období od 2. do 6. října nebo od 19. do 23. prosince tak zatím není důvod automaticky počítat se zrušením letu. Rozhodující budou až konkrétní změny letového řádu a informace, které easyJet zveřejní po stanovení rozsahu minimálního provozu.
Zdroje: reuters.com, rtp.pt, independent.co.uk