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Turisty mířící do Portugalska čekají komplikace. Stávka easyJetu může zasáhnout kolem 500 letů

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Cestující, kteří se na podzim nebo před Vánoci chystají s easyJetem do Portugalska, by měli věnovat zvýšenou pozornost svým rezervacím. Palubní personál společnosti v Portugalsku schválil dvě pětidenní stávky. První je naplánována na začátek října, druhá přímo na předvánoční období. Už říjnová část může podle odborů ovlivnit přibližně 500 pravidelných letů.
Turisty mířící do Portugalska čekají komplikace. Stávka easyJetu může zasáhnout kolem 500 letů

Turisty mířící do Portugalska čekají komplikace. Stávka easyJetu může zasáhnout kolem 500 letů

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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