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V sobotu ve 21:45 to vypukne: ČT2 odpálí kultovní akční nářez, co v 90. letech hltal celý svět

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Představte si bleskovou loupež obřího drahokamu, která rozpoutá naprosto nekontrolovatelnou lavinu událostí v temných uličkách britské metropole. Tento legendární kriminální snímek z roku 2000, který vznikl za pouhých pár milionů, dodnes fascinuje diváky svým černým humorem, zběsilým tempem a neuvěřitelnými hereckými výkony.
V sobotu ve 21:45 to vypukne: ČT2 odpálí kultovní akční nářez, co v 90. letech hltal celý svět

V sobotu ve 21:45 to vypukne: ČT2 odpálí kultovní akční nářez, co v 90. letech hltal celý svět

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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