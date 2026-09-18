V sobotu ve 21:45 to vypukne: ČT2 odpálí kultovní akční nářez, co v 90. letech hltal celý svět

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Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se zabydleli na gauči a nechali se strhnout filmem, který vás nenechá vydechnout. Představte si gangsterku s takovým tempem, že nestíháte mrkat. Černý humor, který vás rozesměje i v nejbrutálnějších scénách. Postavy tak bizarní, že byste je v životě nevymysleli. A diamant, kvůli kterému všichni lžou, kradou a zabíjejí.
Tohle není jen další akční podívaná. Je to stylová jízda plná překvapivých zvratů, kde se osudy podvodníků, boxerů a gangsterů proplétají v nepředvídatelném chaosu. Dokážete uhodnout, o jaký kultovní snímek jde?
Diamant z Antverp rozpoutá lavinu násilí v londýnském podsvětí
Řeč je o Podfu(c)ku (v originále Snatch) z roku 2000, který natočil vizionář Guy Ritchie s producentem Matthewem Vaughnem. Tento 102minutový snímek obsadil herecké hvězdy Jasona Stathama, Brada Pitta, Benicia del Tora, Dennise Farinu, Vinnieho Jonese, Radeho Šerbedžiju, Stephena Grahama a Alana Forda.
Všechno začíná v Antverpách bleskovou loupeží gigantického diamantu o váze 86 karátů. Drahokam má putovat přes Londýn do New Yorku. Jenže jakmile dorazí do britské metropole, rozjíždí se nepředvídatelná řetězová reakce.
Do hry vstupuje nelegální boxerský promotér, sadistický boss podsvětí, který předhazuje nepohodlné lidi hladovým prasatům, nezničitelný ruský překupník zbraní a neporazitelný irský kočovník s naprosto nesrozumitelným přízvukem. Diamant mizí, plány krachují a osudy bizarních postaviček se proplétají v krvavém, ale nesmírně stylovém labyrintu.
Brad Pitt nemohl hrát hlavní roli kvůli cockney přízvuku
Kolem role Brada Pitta koluje fascinující příběh. Herec, nadšený fanoušek Ritchieho debutu Sbal prachy a vypadni, sám režiséra kontaktoval s prosbou o jakoukoli roli. Ritchie mu původně nabídl hlavní roli Turka, kterou nakonec hrál Jason Statham.
Během zkoušek se však ukázalo, že Pitt nedokáže věrohodně napodobit londýnský cockney přízvuk. Ritchie proto narychlo přepsal scénář a vytvořil pro něj postavu irského kočovníka Mickeyho s naprosto nesrozumitelnou mluvou. Tento extrémní přízvuk byl zároveň režisérovou ironickou pomstou kritikům, kteří si u jeho předchozího filmu stěžovali, že postavám není rozumět.
Natáčení provázely extrémní podmínky. Kvůli napjatému rozpočtu neměla produkce finance na kompars pro boxerské zápasy. Statisté se museli neustále přesouvat z jednoho sektoru do druhého podle pohybu kamery.
Herec Lennie James, představitel Sola, utrpěl dvě kuriózní zranění v rozkroku. Nejprve ho kousl neposlušný pes Bow, který byl okamžitě vyměněn, a později se do stejného místa sám udeřil brokovnicí při scéně loupeže. Korunu všemu nasadil Vinnie Jones. V jedné scéně ho musel zastoupit dvojník, protože skutečný herec skončil v cele předběžného zadržení kvůli rvačce z předchozí noci.
Z deseti milionů dolarů vznikl celosvětový hit za 83 milionů
Snímek byl natočen s velmi skromným rozpočtem pouhých 10 milionů USD. Pokud bychom tuto částku přepočítali na ceny roku 2026 a zohlednili kumulativní inflaci přibližně 85 %, stála by dnes produkce zhruba 18,5 milionu USD. I s takovým rozpočtem by se v dnešním Hollywoodu jednalo o extrémně nízkorozpočtový nezávislý projekt.
Přesto se tvůrcům podařilo vytvořit dílo, které svým vizuálním stylem a energií předčilo mnohonásobně dražší blockbustery. Sázka na divoké tempo a černý humor vyšla dokonale. Snímek celosvětově vydělal ohromujících 83,6 milionu USD a stal se celosvětovým hitem.
Slova jednoho z věrných diváků na portálu ČSFD.cz mluví za vše: „Podfu(c)k je vystajlovaná gangsterka se skvostně vybranou hudbou a scénářem s kvantem zápichů, v neposlední řadě se zástupem výborně napsanejch postav. Všem je dáno dost prostoru, aby se předvedli. J. Statham, jehož chraplák filmem provází, má charismatu na rozdávání, Alan Ford je zcela nechutnej, Brad Pitt perfektní. Jeden z nejlepších filmů Guye Ritchieho.“
Legendární filmový kritik Roger Ebert z Chicago Sun-Times v roce 2001 zase napsal: „Ritchie je ztřeštěný, vysoce energický režisér. Nezajímá ho zločin, zajímá ho napětí a spád. Jako rozvíjející se podívaná je Podfu(c)k zábavný, i když žádný soudný člověk nemůže doufat, že napoprvé pochopí celý děj.“
Zdroj: youtube.com
Kultovní gangsterka míří na obrazovky ČT2
Pokud si chcete tento jedinečný filmový zážitek připomenout nebo ho objevit poprvé, máte ideální příležitost. Tento kultovní snímek se vrací na televizní obrazovky v sobotu 19. září 2026 od 21:45 do 23:30 na stanici ČT2. Česká televize jej uvede ve své televizní verzi o délce 99 minut.
Připravte si popcorn, vypněte mobil a nechte se strhnout jednou z nejstylovějších gangsterek všech dob. Dokázali byste po prvním zhlédnutí rozmotat všechny zápletky a pochopit, kdo koho podvedl?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná