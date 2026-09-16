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Evropský parlament podpořil omezení růstu cen emisních povolenek

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Nová opatření, která mají tlumit prudké cenové výkyvy emisních povolenek pro budovy a silniční dopravu, získala podporu Evropského parlamentu. Europoslanci schválili předběžnou dohodu s Radou o úpravě rezervy tržní stability pro systém ETS2 poměrem 467 hlasů pro, 158 proti a 41 se zdrželo. Po formálním schválení Radou začnou změny platit 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU.
Evropský parlament podpořil omezení růstu cen emisních povolenek

Evropský parlament podpořil omezení růstu cen emisních povolenek

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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