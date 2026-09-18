Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u PositanaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u Positana
Turisté mířící v polovině září na kyperské pláže dostali tento týden nezvyklé varování. Kvůli plánované...
Evropské letectví zasáhly další problémy. Lotyšská společnost airBaltic, která provozuje také přímé spojení...
Cestující, kteří se na podzim nebo před Vánoci chystají s easyJetem do Portugalska, by měli věnovat...
Počasí v části Tuniska se ve čtvrtek 17. září výrazně zhoršuje. Oranžová meteorologická výstraha platí pro...
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