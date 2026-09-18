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Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u Positana

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Rozsáhlé požáry zasáhly Amalfitánské pobřeží i sousední Sorrentský poloostrov. Plameny se dostaly do blízkosti domů a ubytovacích zařízení, část obyvatel Ageroly musela preventivně opustit své domovy. Hasičům komplikoval zásah silný vítr a obtížně přístupný terén.
Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u Positana

Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u Positana

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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