Turisté na Kypru narazili na nečekaný problém. Některé pláže zůstaly bez plavčíků

Kyperské ministerstvo vnitra ještě v úterý upozorňovalo na to, že 24hodinová stávka zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou zasáhne také plavčíky. Omezení se mělo týkat všech správních oblastí Kypru a na některých plážích se počítalo s úplnou absencí této služby. Úřady proto vyzvaly veřejnost, aby si před vstupem do moře všímala, zda je konkrétní stanoviště skutečně obsazené, a při koupání nebo vodních sportech dbala zvýšené opatrnosti.
Pro turisty nešlo o zanedbatelné upozornění. Kypr patří mezi středomořské destinace, kde koupací sezona pokračuje hluboko do září a na plážích zůstává i po hlavních letních prázdninách velké množství návštěvníků. Právě plavčíci přitom představují důležitou součást bezpečnostního systému zejména na frekventovaných plážích v okolí Ayia Napy, Protarasu, Larnaky, Limassolu nebo Pafosu.
Stávka měla zasáhnout tisíce zaměstnanců
Do protestní akce se mělo zapojit více než 11 tisíc pracovníků. Přibližně 6500 z nich tvoří hodinově placení státní zaměstnanci, další tisíce pracují například pro státní zdravotnické služby a školské organizace. Vedle pláží tak hrozily komplikace také v nemocnicích, školách, na úřadech nebo v některých dalších veřejných službách. Spor se týká především nové kolektivní smlouvy na období 2025 až 2027 a požadavků zaměstnanců na růst mezd.
Situace se však změnila ve středu 16. září. Po ranním jednání odborových představitelů s prezidentem Nikosem Christodoulidesem se odbory rozhodly plánované protestní opatření pozastavit. Další schůzka, na které se mají řešit především mzdy hodinově placených státních pracovníků, je naplánována na 28. září. Odbory tím daly vyjednávání další prostor a čtvrteční omezení veřejných služeb se nakonec nekonalo.
Pláže fungují, problém ale definitivně uzavřený není
Pro rekreanty to znamená, že plavčíci na místech, kde jsou standardně nasazeni, mohli 17. září pokračovat v práci a původní mimořádné doporučení spojené se stávkou ztratilo aktuálnost. Samotný pracovněprávní spor však vyřešený není. Pokud další jednání nepřinese dohodu, mohou se protestní akce znovu vrátit. Turisté cestující na Kypr v následujících týdnech by proto měli před cestou sledovat aktuální informace, zejména pokud by odbory oznámily další termín stávky. Nepřítomnost plavčíka na pláži totiž může pro některé turisty znamenat uzavřené pláže nebo omezené možnosti koupání.
Zdroje: cyprus-mail.com, gov.cy, knews.kathimerini.com.cy