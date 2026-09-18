Slepice, které nesou vejce i v zimě a téměř nestůňou. Chovatel prozradil plemeno, které drží 40 let a neměnil by

Miroslav Urban z Chlumce nad Cidlinou vede zdrobnělé žluté plymutky, u nichž klubová kontrola užitkovosti prokázala 118 vajec na slepici ročně a průměrnou hmotnost vejce 39 gramů. Za touto stabilní produkcí stojí kombinace promyšleného plemeného základu, suchého a dobře upraveného kurníku, výživné krmné dávky a cíleného dosvětlení během chladných měsíců. Plemeno si díky své odolnosti a shánlivosti dokáže udržet snášku i v náročnějším klimatu střední Evropy, což ho předurčuje pro malochovy, kde je každé vejce důležité.
Kolik vajec snesou a kde jsou limity
Klubová data uvádějí u zdrobnělých typů konkrétní výsledky: Urbanovy zdrobnělé žluté 118 vajec/rok (39 g), zdrobnělé černé a červeně koroptví vlnité přibližně 132 kusů. Pro porovnání velké plymutky vykazují vyšší snášku: bílé 178–224 vajec, černé 172–183, žíhané 161–173 a žluté 123–177 vajec, přičemž vejce velkých forem váží zhruba 56–61 g. Čistá aritmetika 118 vajec znamená asi deset kusů měsíčně, ovšem snáška kolísá sezónně — v létě intenzivně, v zimě řidčeji. Klub zdůrazňuje, že bez dosvětlení, sucha a energetičtějšího krmení klesá produkce ve všech plemenách; síla zdrobnělých plymutek spočívá v tom, že při splnění těchto podmínek nesou stabilněji než mnohé okrasné či masné typy.
Jak připravit kurník pro zimní snášku
Klubová poradna shrnuje zimní režim jasně:
Suchý, zateplený kurník bez zvýšené vlhkosti — vlhko a plíseň škodí víc než mráz. Ranní dosvětlení přibližně 2–3 hodiny před rozedněním, prodloužení světelného dne stimuluje snášku. Stálý přístup k čerstvé vodě s častou kontrolou napáječek v mrazu. Vyšší podíl kukuřice v krmné dávce pro větší energetický přísun. Týdenní čištění pod hřady pro omezení roztočů a jiných parazitů.
Pro rozměry kurníku platí doporučení: na metr hřadu 4–5 slepic, rozestupy hřadů nejméně 30 cm, snášková hnízda kolem 30 × 35 × 35 cm. Zdrobnělé plymutky potřebují méně prostoru než velké formy, takže i menší přístřešek často postačí.
Boj s čmelíky a prevence
Klubová poradna doporučuje přírodní odpuzovače proti čmelíkům: listy ořešáku, kapradí, tabák, fenykl, kmín, mateřídoušku, anýz, tymián či máta peprná. Čmelík je světle šedý až nahnědlý roztoč, po nasátí krve zrudne a může přejít i na člověka; prevence čistotou kurníku je účinnější než následná léčba.
Kde plemeno v Česku sehnat
Oficiální seznam klubových chovů uvádí u zdrobnělých typů konkrétní kontakty: zdrobnělé žluté — Miroslav Urban (Chlumec nad Cidlinou), zdrobnělé bílé — Jaroslav Těšínský, černé — Petr Tengler, červeně koroptví vlnité — Miroslav Pour. Nabídka je regionálně nerovnoměrná a klubová burza z let 2024–2026 opakovaně zachytila poptávky lidí, kteří plemeno v okolí shánějí bez úspěchu. Jako orientační cenový bod se uvádí inzerát z března 2026 s násadovými vejci bílých plymutek z Novojičínska za 25 Kč za kus; spolehlivější cestou jsou klubové kontakty, kde lze ověřit původ hejna i zdravotní stav.
VIDEO Zdraví, omezení a biosekurita
Státní veterinární správa řešila v roce 2026 ohniska ptačí chřipky i v nekomerčních malochovech, včetně Královéhradeckého kraje. Opatření omezila přesuny drůbeže, burzy i výstavy; pro zakládání nových hejn to znamená důslednou biosekuritu — oddělení od volně žijících ptáků, dezinfekci obuvi a sledování veterinárních vyhlášek.
Proč se hodí právě pro menší dvůr
Německý chovatelský svaz uvádí u zdrobnělé plymutky hmotnost slepice kolem 900 g a roční snášku zhruba 140 vajec o hmotnosti 35 g. Menší tělesný rámec znamená nižší udržovací náklady: slepice spotřebují méně krmiva, zaberou méně prostoru a přitom dodávají vejce po většinu roku. Klub popisuje plemeno jako otužilé a aktivně shánlivé — výběh pro ně znamená doplňování potravy hmyzem, semeny a zelení, což snižuje náklady chovu. U žlutých linií se však častěji objevuje kvokavost; kvočna přestane nést a sedí na vejcích. Řešením je oddělení kvočny do chladnějšího prostoru na několik dní nebo výběr méně kvokavých linií.
Klub chovatelů plymutek funguje od roku 1908, pořádá specializované výstavy v Chlumci nad Cidlinou a poskytuje podporu začínajícím chovatelům, kteří potřebují ověřit směr při zakládání hejna.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková