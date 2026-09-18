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Test znalostí o jídlech za 2. světové války: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má vynikající přehled

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Za druhé světové války se na talíři ocitaly věci, které by nás dnes nenapadly ani v nejhorším snu. Káva z bukvic, chléb z fazolí nebo polévka z tulipánových cibulek — to nebyla kulinářská kuriozita, ale každodenní realita milionů lidí. Jak dobře znáte gastronomii tohoto temného období?
Fotografie z kuchyně za druhé světové války

Fotografie z kuchyně za druhé světové války

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, vaření za druhé světové války
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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