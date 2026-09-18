Sunderland čekal na evropský zápas 53 let. Jediný gól z penalty rozhodl o historické noci

Jedno číslo říká všechno: 19 328 dní. Tolik uplynulo od chvíle, kdy Sunderland naposledy nastoupil v evropské soutěži, do okamžiku, kdy rozhodčí odpískal začátek duelu s AZ Alkmaar v ligové fázi Evropské ligy 2026/27. Mezi tím klub zažil sestupy do třetí ligy, osm sezon mimo Premier League a roky, kdy se o evropských pohárech na severovýchodě Anglie mluvilo výhradně v minulém čase. Návrat přišel jinak, než by kdokoli v roce 1973 čekal, ne po pohárovém zázraku, ale po sedmém místě v lize. Legitimně. Zaslouženě.
Poslední evropská noc: Lisabon, 7. listopadu 1973
Aby člověk pochopil váhu středečního večera, musí se vrátit o víc než půl století. Sunderland tehdy jako druholigový celek šokoval anglický fotbal výhrou ve finále FA Cupu nad Leedsem. Odměnou byl start v Poháru vítězů pohárů 1973/74. V prvním kole přešel přes Vasas Budapešť 3:0 na součet, ve druhém doma porazil Sporting Lisabon 2:1. Odveta v Lisabonu ale skončila porážkou 0:2, a vyřazením. Datum 7. listopadu 1973 se zapsalo jako poslední evropský zápas Sunderlandu. Na Roker Parku se pak ještě léta hrál ligový fotbal, ale nikdy znovu kontinentální.
Cesta zpátky: z League One na sedmé místo Premier League
Příběh novodobého návratu začal daleko od Evropy. Sunderland strávil čtyři sezony v League One, třetí anglické lize, a teprve v květnu 2025 postoupil přes play-off Championship zpět mezi elitu, když ve finále zdolal Sheffield United. Jako nováček pak dokázal něco výjimečného: skončil sedmý v Premier League 2025/26 a vybojoval si přímé místo v ligové fázi Evropské ligy.
Rozhodující den přišel 24. května 2026. Sunderland doma porazil Chelsea 2:1, ale sám o sobě by to nestačilo, tým se v průběhu odpoledne díky souběžným výsledkům Brightonu a Brentfordu posunul z desátého místa na sedmé. Podle Premier League se stal teprve pátým nováčkem v historii soutěže, který si v první sezoně po postupu zajistil evropské poháry přes ligové umístění. Trenér Régis Le Bris po zápase mluvil o „privilegiu, které si tým zasloužil výkonem“.
Středeční večer: penalta, tyč a zasloužená výhra
Atmosféra na Stadium of Light odpovídala příležitosti. Granit Xhaka před výkopem avizoval, že „stadion bude hořet“, a téměř 49tisícový dav ho nezklamal. Sunderland od začátku tlačil, ale gól dlouho nepřicházel.
Zlom nastal v 66. minutě. Weslley Patati fauloval Le Fého v šestnáctce, francouzský záložník si míč sám postavil na značku a proměnil. Statistiky potvrzují, že výhra nebyla náhodná:
- Střely: Sunderland 20, AZ 11
- xG: 2,9 – 1,49 ve prospěch domácích
- Tyč: Sunderland jednou trefil konstrukci branky
AZ přijelo v skvělé formě, pět výher a remíza v úvodních šesti kolech Eredivisie, skóre 17:6. Jenže na anglické půdě se opakoval starý vzorec: dvanáctá porážka v řadě na hřišti anglického soupeře. Zápasový souhrn UEFA potvrzuje, že Sunderland si úvodní tříbodový základ vybudoval oprávněně.
Co bude dál: program, šance, český kontext
Evropská liga už nefunguje ve skupinách. Všech 36 týmů hraje jednu společnou ligovou tabulku, prvních osm postupuje přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě jdou do play-off. Sunderland má před sebou ještě sedm zápasů:
|Soupeř
|Místo
|Torreense
|venku
|Lech Poznaň
|doma
|GNK Dinamo
|venku
|Jagiellonia
|doma
|AC Milán
|venku
|Anderlecht
|doma
|Levski Sofia
|venku
Postup do top 24 vypadá po domácím vítězství realisticky. Přímý postup do osmičky bude chtít body i venku, a minimálně jeden velký výsledek proti Milánu nebo Anderlechtu.
Jiný příběh než v roce 1973
Nejsilnější na celém večeru není samotné číslo 53. Je to způsob, jakým se Sunderland vrátil. V roce 1973 to byl druholigový outsider, který se do Evropy protlačil pohárovým zázrakem a po čtyřech zápasech zmizel. V roce 2026 je to klub, který si cestu vybojoval ligovou tabulkou, po návratu z třetí ligy, přes play-off, přes první sezonu mezi elitou. Xhaka po zápase řekl: „Tohle je teprve začátek.“ Vzhledem k tomu, co Sunderland za poslední dva roky dokázal, zní ta věta spíš jako konstatování než jako fráze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner