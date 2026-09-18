Wimbledonské finalistky, světová jednička i vítězka US Open. Tenistky letí do Číny pro titul, na který čekají od roku 2018

Když WTA 3. září zveřejnila vstupní listinu pekingského China Open 2026, čísla vypadala skoro neuvěřitelně: všech čtrnáct nejvýše postavených hráček světa potvrdilo start, z první dvacítky chybí jen dvě jména. Turnaj kategorie WTA 1000, který se hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center, nabídne 96 singlistek, dotaci přes 220 milionů korun a tisíc bodů pro vítězku. Na papíře jde o jednu z nejhlubších startovních listin celé sezony, a zároveň o turnaj, jehož nedávná historie je všechno, jen ne bezproblémová.
Kdo všechno přijede
Pole čtete jako seznam grandslamových šampionek. Podle oficiálního webu turnaje se v Pekingu sejde jedenáct držitelek grandslamového titulu ve dvouhře a čtyři bývalé světové jedničky. Jmenovitě:
- Elena Rybakinová, od 14. září nová světová jednička a čerstvá vítězka US Open, kde 12. září porazila Arynu Sabalenkovou 6:4, 5:7, 6:2.
- Aryna Sabalenková, ještě při zveřejnění entry listu figurovala jako č. 1, po newyorském finále klesla na druhou příčku.
- Jessica Pegulaová, Coco Gauffová, Iga Świąteková, tři grandslamové šampionky, které v žebříčku drží pozice v první desítce.
- Linda Nosková a Karolína Muchová, protagonistky historicky prvního ryze českého wimbledonského finále. Nosková ho 11. července vyhrála 6:2, 5:7, 6:3 a ve 21 letech se stala nejmladší wimbledonskou šampionkou za patnáct let.
Právě přítomnost obou wimbledonských finalistek, čerstvé vítězky US Open i nové jedničky dělá z pekingského turnaje jeden z bodů, kde se podzimní sezona zhušťuje do jediného pavouku.
Sedm Češek na listině
Český tenis bude v Pekingu vidět. Na aktuální hráčské listině figurují Nosková, Muchová, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková i Sára Bejlek. WTA upozorňuje, že sestava se může měnit až do zveřejnění losu (kvalifikace startuje 28. září), ale i v nejhorším scénáři půjde o jednu z nejpočetnějších českých výprav na asijské sérii.
Pauza, která nebyla jen o covidu
Často se píše, že se na pekingský titul čeká „od roku 2018″. Není to přesné. V roce 2018 vyhrála Caroline Wozniacká, jenže turnaj se konal i o rok později, v roce 2019 triumfovala Naomi Ósakaová. Skutečná pauza přišla až poté a měla dvě vrstvy.
První byla pandemická: roky 2020 a 2021 znemožnily konání turnaje kvůli cestovním restrikcím. Druhá byla politická. Dne 2. listopadu 2021 zveřejnila bývalá čínská deblová jednička Pcheng Šuaj na sociální síti obvinění ze sexuálního napadení vysokým čínským funkcionářem. Příspěvek rychle zmizel a Pcheng přestala být volně kontaktovatelná. Šéf WTA Steve Simon 1. prosince 2021 oznámil okamžitou suspendaci všech turnajů v Číně včetně Hongkongu.
Návrat přišel v roce 2023. Podle rozhovoru Simona pro AP k němu došlo, přestože nedošlo ani na soukromé setkání zástupců WTA s Pcheng Šuaj, ani na plně transparentní vyšetřování, tedy na dvě podmínky, které WTA původně formulovala jako nutné. Rozhodnutí padlo po konzultaci s hráčskými a turnajovými zástupci. Od té doby je Peking zpět v kalendáři jako standardní zastávka.
Sportovní magnet, etický otazník
Sportovně je China Open 2026 jednoznačný vrchol podzimní části sezony. Přichází těsně po US Open, v klíčové fázi boje o postup na WTA Finals, a síla pole to potvrzuje. Srovnání s posledními předpauzovými ročníky (2018 i 2019) ukazuje, že letošní obsazení je minimálně stejně hluboké, spíš hlubší.
Etická rovina je jiný příběh. WTA se vrátila do Číny prakticky, ne principiálně. Hráčky jedou, body se počítají, prize money tečou. Ale otázka, co se stalo s Pcheng Šuaj a proč WTA nakonec ustoupila od vlastních podmínek, zůstává bez veřejně uspokojivé odpovědi. V otevřených zdrojích se pro ročník 2026 nepodařilo dohledat čerstvé vyjádření hvězd k této rovině, což samo o sobě leccos vypovídá.
Kde turnaj sledovat
Televizní práva na WTA pro český a slovenský trh drží do roku 2028 CANAL+. Zápasy běží na CANAL+ Sport 2 a online přes Skylink Live TV. Konkrétní denní rozpis pro Peking zatím zveřejněn nebyl, ale kvalifikace startuje 28. září a ženské finále je na programu 11. října.
Peking je zpátky, pole je brutálně silné a česká stopa v něm výrazná. Jen ta jedna otázka visí ve vzduchu, a nikdo se na ni neptá nahlas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář