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Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. Banka o víkendu vypne všechny své služby

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Část klientů českých bank čeká o víkendu nepříjemné omezení. Jedna z velkých bank naplánovala technickou údržbu, kvůli které na dvě noci po sobě odstaví své elektronické služby. Lidé se v určených hodinách nedostanou do internetového ani mobilního bankovnictví. Některé běžné operace však budou fungovat dál.
Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. O víkendu je čeká omezení, a to hned dvakrát.

Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. O víkendu je čeká omezení, a to hned dvakrát.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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