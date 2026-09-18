Klienti jedné z velkých bank by měli zbystřit. Banka o víkendu vypne všechny své služby

Na plánovanou údržbu upozornila své klienty Raiffeisenbank. První odstávka začne v noci z pátku 18. září na sobotu 19. září 2026 a další bude následovat hned v noci ze soboty 19. září na neděli 20. září. V obou případech má omezení pokračovat až do následujícího dopoledne. Banka přesnou hodinu obnovení všech služeb neuvádí, klienti proto musí počítat s tím, že elektronické bankovnictví nebude po část víkendových nocí a dopolední dostupné. Důvodem odstávek je plánovaná údržba systémů, při níž banka upravuje některé funkce a zabezpečení.
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Do aplikace ani internetového bankovnictví se klienti nedostanou
Nejvýraznější omezení se dotkne lidí, kteří jsou zvyklí spravovat své finance prostřednictvím telefonu nebo počítače. Internetové i mobilní bankovnictví má být během odstávky zcela nedostupné. Klienti se tedy nebudou moci běžným způsobem přihlásit a provádět v něm obvyklé operace. Jakmile technické práce dovolí alespoň částečné obnovení provozu, banka chce spustit omezený režim. V něm už by mělo být možné zadávat platby se standardní splatností.
Kartou se bude platit dál
Odstávka ovšem neznamená, že by klienti zůstali během víkendu zcela bez přístupu ke svým penězům. Platby kartou mají fungovat bez omezení a stejně tak zůstanou dostupné výběry hotovosti z bankomatů. Jiná situace nastane u vkladových bankomatů. Peníze vložené jejich prostřednictvím se mohou na účtu objevit později. Raiffeisenbank uvádí, že hotovost bude připsána nejpozději během prvního pracovního dne po skončení odstávky. U internetových plateb kartou budou klientům během omezení chodit potvrzovací kódy prostřednictvím SMS.
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Výpadek zasáhne i další služby
Elektronické bankovnictví nebude jedinou službou, kterou plánovaná údržba ovlivní. Po stejnou dobu nebude dostupná ani Bankovní identita RB, kterou mohou klienti používat například pro elektronické přihlašování k některým službám státu a dalších institucí. Mimo provoz bude rovněž mobilní aplikace Raiffeisen Investice. Kdo některou z těchto služeb potřebuje využít, měl by proto potřebné záležitosti vyřídit ještě před zahájením odstávky nebo počkat na obnovení provozu.
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Vyplatí se důležité platby vyřídit předem
Pro většinu klientů nebude plánovaná údržba znamenat problém při běžném víkendovém nakupování, protože platební karty a bankomaty mají zůstat funkční. Komplikace ale může nastat ve chvíli, kdy člověk potřebuje právě během odstávky zkontrolovat pohyby na účtu, pracovat s mobilní aplikací, využít Bankovní identitu nebo provést některou z operací v internetovém bankovnictví. Důležité platby a další úkony je proto praktičtější vyřídit předem. Banka zároveň uvádí, že bude na obnovení provozu pracovat tak, aby byly služby klientům opět dostupné co nejdříve.
tn.nova.cz, rb.cz