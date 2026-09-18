Známá evropská aerolinka požádala o ochranu před věřiteli. Jiná své lety výrazně omezuje

AirBaltic podal žádost o ochranu podle Chapter 11 14. září 2026 s cílem restrukturalizovat své dluhy a snížit náklady. Americký soud následně předběžně umožnil společnosti čerpat 140 milionů eur z připraveného finančního balíku v celkové hodnotě 350 milionů eur. Peníze mají sloužit k udržení běžného provozu, hrazení mezd i respektování existujících rezervací. Pro cestující je proto zásadní, že samotné zahájení procesu neznamená zastavení letů. AirBaltic dál prodává letenky a v aktuálním letovém řádu zůstává také přímé spojení Prahy s Rigou.
Dopravce se ale výrazně zmenší
Součástí ozdravného plánu je podstatné omezení velikosti společnosti. AirBaltic chce do konce roku 2026 snížit svou flotilu z 54 na 36 letadel a vrátit přibližně dvě desítky strojů, které považuje za nadbytečné. Restrukturalizace má pokračovat do roku 2027 a týkat se má nejen flotily a leasingových smluv, ale také části pracovních míst. Aerolinka se v posledních letech potýkala s vysokým zadlužením a nynější tlak ještě zesílily rostoucí ceny leteckého paliva.
Zatímco airBaltic svou činnost omezuje, Ryanair oznámil opačný plán. Nízkonákladový dopravce chce během příštích pěti let výrazně rozšířit své působení v Lotyšsku, Litvě a Estonsku a počet cestujících v regionu přibližně zdvojnásobit. Do roku 2031 počítá s navýšením počtu letadel umístěných na místních základnách ze sedmi na šestnáct a kapacitou kolem 11 milionů sedadel ročně. Rozšiřování se ale nebude týkat všech pobaltských letišť stejně. V Litvě a Estonsku chce Ryanair během zimy část kapacity naopak omezit kvůli vyšším letištním poplatkům.
Zdražování paliva dopadá i na další aerolinky
Problémy nejsou omezeny pouze na airBaltic. Wizz Air 17. září oznámil, že plánovanou kapacitu na zimní období sníží přibližně o pět procent. Důvodem jsou především výrazně vyšší náklady v leteckém odvětví. Společnost přesto zůstává v podstatně silnější finanční situaci a současně představila ambiciózní růstové plány do roku 2030. Vývoj posledních dnů tak spíše než okamžitý kolaps evropské letecké dopravy ukazuje na rostoucí tlak na dopravce a možné přesouvání letadel a linek mezi jednotlivými trhy.
Zdroje: Reuters.com – airBaltic a rozhodnutí soudu, Reuters.com – expanze Ryanairu, Reuters.com – Wizz Air, airBaltic.com