Vyhlašujeme nejlepší českou večeři pro seniory roku 2026. Stojí 30 Kč a hotová je za 15 minut

Každý rok hledáme jídlo, které starším lidem večer prospěje nejvíc a přitom nezruinuje peněženku ani nezabere půl večera v kuchyni. Letos má naše vyhlášení jasného vítěze. Nepotřebujete k němu drahé suroviny, kuchařské umění ani hodinu u sporáku. Stačí pár věcí, které má většina domácností běžně po ruce.
Vítězem je měkká vaječná večeře se zeleninou
Trůn letos obsadila jednoduchá kombinace: dvě až tři vejce připravená šetrně, k tomu porce dušené zeleniny a plátek celozrnného pečiva. Vypadá to skromně, jenže právě v té jednoduchosti je celý fígl.
Talíř zasytí, dodá tělu kvalitní bílkovinu i vlákninu a žaludek ho stihne strávit ještě dřív, než půjdete spát. Pro seniory, kteří mívají citlivější trávení a v noci se snadno budí, je to přesně to, co večer sedne.
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Vejce jsou mezi bílkovinami malý zázrak. Obsahují všechny esenciální aminokyseliny, tedy stavební kameny, které si tělo neumí vyrobit samo, a to v mimořádně dobrém poměru. Jedno vejce dodá kolem 6 gramů bílkovin a přitom stojí pár korun.
„Vejce jsou nejkvalitnější bílkovinou, dokonce kvalitnější než maso,” uvedla pro web iTesco.cz odbornice na výživu Zuzana Pavelková Šafářová.
Roli hraje i stravitelnost. Tělo z vaječné bílkoviny využije opravdu velkou část, přes 95 procent, a kvalitou se jí málokterá jiná potravina vyrovná. Nejblíž má mléko. Pro starší lidi se slabším trávením to znamená, že z večeře dostanou, co potřebují, a jídlo jim nezůstane ležet v žaludku.
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Po šedesátce tělo hůř vstřebává živiny a pomalu ztrácí svalovou hmotu. Právě dostatek bílkovin tento úbytek zpomaluje, takže si člověk déle udrží sílu i schopnost postarat se sám o sebe. Odborníci na výživu proto seniorům radí zařadit kousek kvalitní bílkoviny do každého jídla dne.
Vejce se k tomu hodí líp než tučné uzeniny nebo smažený řízek. Dodají potřebný protein, ale nezatíží tělo zbytečným tukem a přemírou soli. Ke svalům navíc přidají porci vlákniny ze zeleniny a pečiva, která rozhýbe trávení.
Jak talíř poskládat za 15 minut
Celé kouzlo je v šetrné přípravě. Talíř poskládáte ve třech krocích:
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace Vejce připravte co nejšetrněji. Bez smažení se totiž stráví nejrychleji. Dejte si je naměkko, udělejte lehkou omeletu nebo je zamíchejte na suché pánvi či na kapce tuku. K vejcím přidejte zeleninu, kterou krátce podusíte nebo spaříte, ať zůstane měkká a snadno se kouše. Skvěle poslouží špenát, mrkev, rajče nebo dýně. Plátek celozrnného chleba doplní vlákninu a zasytí.
Smažení a spousta oleje jsou to jediné, čemu je dobré se vyhnout. Celé jídlo máte na stole za čtvrt hodiny a vejde se do 30 korun.
Šetrně připravená vejce se zeleninou a plátkem celozrnného pečiva jsou na stole za čtvrt hodiny a vejdou se do 30 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč zrovna večer chutná nejlíp
Vejce mají ještě jeden skrytý bonus. Ukrývají tryptofan, aminokyselinu, ze které si tělo po setmění vyrábí melatonin, tedy hormon, který organismus připraví na spánek. S přibývajícím věkem přirozená tvorba melatoninu klesá, takže večerní porce tryptofanu přijde vhod.
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Když k vejcím přidáte trochu sacharidů z pečiva, tryptofan se do mozku dostane snáz. Pomůže i hořčík ze zeleniny a ořechů, který uvolňuje svaly a zklidňuje nervy. Lehká vaječná večeře tak tělo zasytí a zároveň ho naladí na klidnější noc.
Kolik stojí a na co u ní myslet
Za porci zaplatíte kolem 30 korun a připravíte ji za patnáct minut, takže vítěz roku 2026 je opravdu jídlo na každý všední den. Aby vám ale posloužil, jak má, držte se pár zásad:
Větší porci si dopřejte ideálně dvě až tři hodiny před spaním, aby mělo tělo čas jídlo zpracovat. Vejce jezte společně se zeleninou, jak radí i odbornice na výživu. Když zrovna vejce nemáte nebo je chcete prostřídat, stejně dobře zaskočí lžíce tvarohu, kousek dušené ryby nebo kuřecí maso. Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody
Princip zůstává pořád stejný: lehká bílkovina, trocha zeleniny a menší porce.
Zdroje: https://www.itesco.cz/hello/clanek/vajicko-namekko-nebo-natvrdo-je-to-jedno-jsou-zdrava/27042, https://viscojis.cz/teens/155/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/16729-michana-vajicka-nejlepsi-recept, https://www.apeos.cz/standardy/vyziva-senioru.html, https://www.svetplodu.cz/clanek/145/stravovani-co-jist-pro-zdravy-spanek/, https://www.ferwer.cz/blog/tydenni-jidelnicek-pro-seniory