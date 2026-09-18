Skupina dál standardně funguje, ubezpečil REDSTONE po smrti svého zakladatelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skupina dál standardně funguje, ubezpečil REDSTONE po smrti svého zakladatele
Necelý týden fungují nové semafory na frekventované křižovatce ulic Pražská a Erenburgova v Olomouci, část...
Zelený pás na jižním okraji Prostějova buduje město od roku 2019. Jeden z potřebných pozemků zatěžují...
Hasiči, policisté a další složky se i s využitím dronů, služebních psů i policejního vrtulníku zapojily do...
Vyhořelá luxusní vila v Moravičanech na Šumpersku, kterou majitelé nechali kvůli pojistnému podvodu...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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