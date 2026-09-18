Štěrkový záhon nepotřebuje zálivku, plevel v něm prakticky neroste a zvládne i nejsušší léto. Vyvýšené záhony jdou stranou

Beth Chatto tehdy proměnila vyprahlou štěrkovou plochu u svých zahrad v pokusný záhon osázený suchomilnými trvalkami, travami a drobnými keři. Jediný zásah do půdy: mírné zlepšení propustného podloží a vrstva lokálního desetimilimetrového štěrku. Od té doby se záhon podle oficiálního profilu Beth Chatto Gardens nikdy nezaléval, ani v nejparnějších anglických létech.
Proč štěrkový záhon zvládá vedra, kde vyvýšená bedna kapituluje
Celé kouzlo spočívá v souhře tří prvků. Suchomilné druhy (levandule, šalvěje, perovskie, rozchodníky, okrasné trávy) rostou záměrně v chudší, propustné půdě a nevytvářejí bujnou hmotu, která rychle vadne při výpadku vláhy. Vrstva štěrku nad kořenovým prostorem omezuje výpar z povrchu a zároveň zlepšuje vsakování krátkých letních přeháněk. A protože záhon leží v úrovni terénu, kořeny dosáhnou k přirozené vlhkosti podloží.
Vyvýšený záhon funguje odlišně: univerzitní zdroje z Minnesoty popisují zvýšenou bednu jako de facto nádobu — zemina v ní vysychá rychleji než v okolním terénu a čím vyšší konstrukce, tím častěji je nutné zalévání. V horkém českém létě se tak z vyvýšeného záhonu může stát záhon vyžadující každodenní péči, zatímco štěrkový záhon může „čekat“ na další srážku.
Jak založit suchomilný záhon krok za krokem, i na místě po vyvýšené bedně
Přestavba slunné partie nebo vyřazeného vyvýšeného záhonu zabere víkend a nevyžaduje bagr. Tým Beth Chatto v podrobném návodu doporučuje následující postup:
Rozebrat konstrukci a odstranit případné fólie či geotextilie ze dna. Uvolnit zhutnění pod bývalou bednou, kořeny potřebují volnou cestu do podloží. Vytáhnout vytrvalé plevele i s kořeny; právě teď je to nejsnazší. Promíchat bohatý substrát z bedny s okolní zeminou, cílem je chudší, propustnější směs, která suchomilné rostliny nerozmazluje. Přidat střídmou vrstvu půdního zlepšovače, Beth Chatto pracuje zhruba se dvěma centimetry. Vysadit kosterní druhy (perovskie, vyšší šalvěje, okrasné trávy typu stipa) a doplnit přízemní výplní (rozchodníky, tymián, nižší nepety). Zamulčovat 3–5 cm štěrku, ideálně lokální frakce 8–16 mm. Příliš jemný materiál se rozfouká, příliš hrubé valouny ztěžují sázení i chůzi. Počítat s intenzivnějším pletím v prvních dvou až třech sezonách, než se výsadba zapojí a plevel přistíní.
Důležitý detail: Beth Chatto záměrně vynechává textilii pod štěrkem. Roční plevele klíčí nahoře v mulči a vytrvalé druhy se bez bariéry snáze vytahují i s kořenem. Odborníci z Colorado State University Extension upozorňují, že tkaná textilie pod okrasným mulčem časem brzdí vsakování, proudění vzduchu i aktivitu půdních organismů.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kolik stojí přeměna na štěrkový záhon v českých podmínkách
Jednoznačná celková částka neexistuje — záleží na velikosti plochy, dopravě sypkého materiálu a hustotě výsadby. Položkový rozpočet pomůže zorientovat se:
Položka Orientační cena Štěrk (25kg pytel pokryje cca 0,6 m² při 5cm vrstvě) dle lokálního dodavatele, volně ložený výrazně levnější Rozchodníky (sedum) od 96 Kč/ks Šalvěje 85–179 Kč/ks Perovskie kolem 345 Kč/ks Vyvýšený záhon (pro srovnání: malý dřevěný) od 549 Kč Vyvýšený záhon (120 × 80 × 60 cm) kolem 1 350 Kč Robustnější vyvýšené konstrukce nad 3 000 Kč
U štěrkového záhonu odpadá rám, velký objem kupovaného substrátu i budoucí výměna prohnilého dřeva. Na plochu 10 m² počítejte zhruba se 17 pytli štěrku po 25 kg, nebo objednejte volně ložený materiál z nejbližší štěrkovny, což vyjde podstatně levněji. Všechny zmíněné rostliny se v českém hobby retailu běžně prodávají.
Estetika vyschlého řečiště: jak zabránit dojmu „kamenné pouště“
Právě vizuální stránka budí největší obavy. Záhon pokrytý kamením bez života je „Schottergarten“, proti kterému v Německu existují omezení; spolkové ministerstvo životního prostředí definuje Schottergarten jako plošně zasypanou zahradu s minimem rostlin a některé země s tímto přístupem bojují.
Živý štěrkový záhon stojí na opačném principu: inspirací může být vyschlé říční koryto se „zátokami“ a „ostrovy“ výsadby, mezi nimiž prosvítá štěrk jako přirozená kulisa. Hustota a rytmus rostlin odlišují funkční záhon od mrtvé plochy. Při dobrém založení takový záhon láká i specializované opylovače; RHS zmiňuje štěrkové záhony jako vhodné prostředí pro samotářské včely zednice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková