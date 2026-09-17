Hypoteční trh v srpnu zvolnil, průměrná sazba stoupla na 5 %Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hypoteční trh v srpnu zvolnil, průměrná sazba stoupla na 5 %
Nová opatření, která mají tlumit prudké cenové výkyvy emisních povolenek pro budovy a silniční dopravu,...
Plány na pořízení vlastního domu nebo bytu má v příštích pěti letech přibližně 1,4 milionu dospělých Čechů....
Revize systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS by podle českých podnikatelů měla více zohlednit...
Evropa si chce na oběžné dráze vystačit sama. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v Paříži...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →