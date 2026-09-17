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Hypoteční trh v srpnu zvolnil, průměrná sazba stoupla na 5 %

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Dennívýzva
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Srpnový hypoteční trh zaznamenal další meziměsíční útlum. Objem nových hypoték bez refinancování dosáhl 26,8 miliardy korun, což bylo o 13 % méně než v červenci. Klienti uzavřeli 5 825 nových úvěrů a od začátku roku bylo sjednáno celkem 58,1 tisíce hypoték.
Hypoteční trh v srpnu zvolnil, průměrná sazba stoupla na 5 %

Hypoteční trh v srpnu zvolnil, průměrná sazba stoupla na 5 %

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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