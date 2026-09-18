Ruská jednosměrka Jakuba Zieby. Zastupitel SPD čtyři roky pomáhal Kremlu

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Ruská jednosměrka Jakuba Zieby. Zastupitel SPD čtyři roky pomáhal KremluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jen dvakrát za čtyři roky se Jakub Zieba zvolený za SPD osobně zúčastnil jednání zastupitelstva městské části Plzeň 1. Oč méně toho ale stihl v Plzni, o to aktivnější byl v Rusku, kde celou dobu žije a také se tam oženil. Intenzivně šířil ruskou propagandu, za kterou dostává i zaplaceno, a ruské vlivové aktivity – například přes
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Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...Všechny články tohoto autora →
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