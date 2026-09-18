Nikdy jsem po sklizni jahody nestříhala a pořádně jsem na to doplatila. Přitom stačí pár střihů a příští rok je úroda dvojnásobná

V červenci končí jahodová sezóna a je na čase, abyste se plozením vyčerpaným jahodníkům za úrodu odvděčili a věnovali jim trochu péče. Jahody po sklizni uvítají pořádné pletí,
lehký sestřih, dávku živin a ochranu před chorobami a škůdci. S péčí neprodlévejte a snažte se jahodníky ošetřit v prvních třech týdnech po sklizni. Nezapomenou vám to a v příštím roce se odvděčí plody plnými vitamínů. Jahody po sklizni potřebují sestřih
Po skončení sklizně mohou jahodníky vypadat poněkud smutně a unaveně. V první řadě jahodový záhon zbavte plevele, který rostlinám odebírá potřebné živiny. Poté věnujte pozornost samotným jahodníkům –
odstřihněte všechny staré listy, především ty, které jsou načervenalé a skvrnité nebo nesou stopy po škůdcích. Jahodníky tak omladíte, a navíc zabráníte tomu, aby v rostlinách přezimoval do příští sezóny škodlivý hmyz.
Listy jahodníků nikdy neodstraňujte trháním, ale na pomoc si přizvěte vydezinfikované zahradnické nůžky. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili srdíčko jahodníku – to musí zůstat neporušené.
Do podzimu obroste novými listy. Výjimkou jsou stáleplodící jahody, které by obrůst nestačily, a stříhají se tedy až na jaře. Jahody po sklizni potřebují odstranit i květní stonky, které doplodily, a šlahouny, jež by jahodník zbytečně připravovaly o sílu. Zdroj fotografie: Freepik Využijte šlahouny k rozmnožení jahod
Pokud chcete rozšířit jahodiště nebo rovnou založit nové (mělo by se tak dít každé tři roky), ze šlahounů, které jahody vypouští, si snadno vypěstujete nové sazenice. Na jahodníku ponechte dvě až tři nejsilnější odnože a
pokud jahody pěstujete ve volné půdě, jen počkejte, až zakoření. Pokud máte záhon přikrytý folií nebo namulčovaný slámou, umístěte výhon do květináčku se zeminou a zajistěte drátkem. Nakonec zakořeněný šlahoun odstřihněte od mateční rostliny a přesaďte na finální stanoviště. Postarejte se o kondici jahodového záhonu
Jahody po sklizni nepotřebují jen sestřihnout, ale také doplnit živiny. Unaveným rostlinám dopřejte hnojivo bohaté na
draslík a fosfor, které je připraví na přezimování. Ideální je slepičinec – buď granulovaný, nebo v podobě zákvasu. Jahodiště v horkém létě pravidelně zalévejte. Na podzim půdu na záhonu zamulčujte – například kompostem, slámou nebo štěpkou.
VIDEO Jak si snadno namnožit jahody
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři