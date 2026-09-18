Kdo měl v paneláku tenhle červený kuchyňský robot, záviděl mu celý vchod. Dnes stojí až 4 000 Kč

Před revolucí nebyl kuchyňský robot samozřejmost. Kdo ho postavil na linku, dával tak trochu najevo, že si rodina žije dobře, a barevného kousku si při návštěvě všiml úplně každý. Dnes se stejný stroj vrací do kuchyní, tentokrát ho ale shánějí hlavně sběratelé retra. Možná ho máte zastrčený ve spíži nebo na chalupě a vůbec netušíte, jakou má cenu.
Kuchyňská výbava, na kterou stály fronty
Sehnat před rokem 1989 nový spotřebič dalo pořádnou práci. Ledničky, pračky i roboty patřily mezi nedostatkové zboží, na které se zapisovaly pořadníky a před prodejnou se dalo prostát klidně půl noci. Velké přístroje navíc spolkly i několik měsíčních výplat, takže se na ně dlouho šetřilo. Co nešlo koupit běžnou cestou, sháněli lidé v Tuzexu výměnou za bony.
Robot na lince tak byl doma tak trochu vizitkou. Vyráběl se ve víc barevných provedeních, od krémové a šedé až po výraznější odstíny, a právě ten barevný kousek přitáhl při návštěvě pozornost jako první. V paneláku, kde se sousedé znali a chodili k sobě na kávu, dokázal takový stroj vyvolat pořádnou vlnu závisti.
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Řeč je o robotu ETA 022 od podniku Elektro-Praga Hlinsko, který ho montoval v závodě ve Skuhrově nad Bělou. Výroba se rozběhla v šedesátých letech a s postupnými úpravami se model držel na trhu zhruba dvacet let, prakticky celou dobu normalizace.
Ovládání zvládlo i dítě. Na horní straně pohonu byla dvě tlačítka označená START a STOP a přepínač mezi dvěma rychlostmi. Uvnitř pracoval motor o příkonu 250 wattů a samotná pohonná jednotka vážila rovných šest kilo. Po kuchyni se s ním nikdo netahal, jenže právě ta váha byla důkazem, že je uvnitř samý kov.
Jeden stroj zastal práci deseti pomocníků
Cena robota rostla s tím, kolik nástavců k němu patřilo. Po nasazení správného dílu:
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace umlel maso, kávu i mák; nastrouhal a nakrájel zeleninu; vylisoval ovocnou šťávu; ušlehal krém na dort; zvládl i domácí zmrzlinu, kterou děti zbožňovaly; poradil si i s hnětením těžkého kynutého těsta.
Jeden přístroj tak doma nahradil celou řadu jednoúčelových strojků, které by jinak zabraly půlku linky. V době, kdy se sháněla každá maličkost, to byla obrovská výhoda. Kdo měl robota, ušetřil spoustu ruční dřiny při sobotním pečení i při zavařování úrody z vlastní zahrady.
S jedním robotem a sadou nástavců zvládla domácnost mletí, šlehání i hnětení těsta bez řady jednoúčelových strojků. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč po něm sběratelé znovu touží
Za zájmem sběratelů stojí hlavně to, jak byl robot postavený. Uvnitř pracuje vytrvalý motor a ocelové ozubené soukolí, na materiálu se nešetřilo, a tak spousta kusů běhá i po půl století a v rodinách se předává z generace na generaci. Novější přístroje jsou sice lehčí a chytřejší, o to hůř se ale opravují a takové životnosti se málokdy dopracují.
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K tomu se přidává obyčejná nostalgie. Dnešní čtyřicátníci a padesátníci si robota pamatují ze sobotního pečení u babičky nebo z ovocných koktejlů. Kolem značky navíc funguje živá komunita, která si na sociálních sítích radí a shání chybějící díly, takže i letitý kus jde většinou znovu zprovoznit.
Kolik dnes zaplatíte a podle čeho cenu poznáte
O ceně rozhoduje hlavně to, co se u robota dochovalo. Obyčejný funkční stroj s pár nástavci se v bazarech prodává kolem 1 500 Kč. Jakmile k němu patří i mísy a základní výbava, šplhá zhruba na 2 500 Kč. Nejvýš jsou kompletní kousky, u kterých zůstala původní krabice, návod i záruční list. Za takovou zachovalou sadu dají sběratelé i 4 000 Kč a u opravdu vzácných kusů se ceny blíží pěti tisícům.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stav a výbava Orientační cena Funkční stroj s pár nástavci kolem 1 500 Kč S mísami a základní výbavou zhruba 2 500 Kč Kompletní kus s původní krabicí, návodem a záručním listem i 4 000 Kč Opravdu vzácné kusy blíží se pěti tisícům Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody
Nejvíc cenu vytáhne nahoru dochovaná krabice s návodem a záručním listem, k tomu kompletní sada nástavců, tělo bez odřenin a prasklin a spolehlivě běžící pohon i soukolí. Obchoduje se nejčastěji přes Bazoš, Sbazar a sběratelské skupiny na sociálních sítích. Než tedy starého siláka odvezete do sběru, radši mrkněte, jestli po něm zrovna někdo nepátrá.
Zdroje: https://www.denik.cz/listopad-89-kazdodenni-zivot/tak-jde-cas-cim-jste-mixovali-za-sociku-20191007.html, https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/design-ceskoslovenskych-elektrospotrebicu-1950-1980, https://www.umimeporadit.cz/tento-kuchynsky-pomocnik-byl-za-socialismu-v-kazde-domacnosti-dnes-za-nej-lide-plati-tisice, https://www.retrokatalog.cz/Universalni-kuchynsky-robot-Eta-022-d68411018.htm, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Multifunk%C4%8Dn%C3%AD_kuchy%C5%88sk%C3%BD_robot_ETA_022, https://www.nespechej.cz/clanky/kuchynsky-robot-hyzdil-20260308-7261.html