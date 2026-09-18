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Skořice vyžene mravence, mšice i smutnice najednou. Stačí ji správně rozsypat, ale u dvou rostlin ji nikdy nepoužívejte

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Kilogramové balení mleté skořice pořídíte na českém trhu za 500 až 620 korun, lahvičku esenciálního oleje přibližně za 360 korun.
Skořice vyžene mravence, mšice i smutnice najednou. Stačí ji správně rozsypat, ale u dvou rostlin ji nikdy nepoužívejte

Skořice vyžene mravence, mšice i smutnice najednou. Stačí ji správně rozsypat, ale u dvou rostlin ji nikdy nepoužívejte

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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