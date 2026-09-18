Skořice vyžene mravence, mšice i smutnice najednou. Stačí ji správně rozsypat, ale u dvou rostlin ji nikdy nepoužívejte

Za zlomek ceny registrovaného granulátu tak získáte prostředek, který má překvapivě solidní vědeckou oporu, pokud víte, kam a jak ho nasadit. Právě způsob aplikace rozhoduje o tom, jestli skořice zůstane pouhou vůní, nebo skutečně odradí škůdce.
Proč cinnamaldehyd a eugenol fungují jako přírodní repelent
Profil skořice zpracovaný
Cornellovou univerzitou řadí cinnamaldehyd a eugenol mezi biologicky aktivní složky s prokázaným pesticidním potenciálem. U mravenců narušují pachové stopy, po nichž se dělnice orientují ke zdroji potravy. Laboratorní pokus publikovaný v časopise Sociobiology ukázal, že půda obohacená o skořicové zbytky vyvolala u ohnivých mravenců vysokou repelenci i zvýšenou mortalitu. Studentská studie v Journal of Emerging Investigators potvrdila, že skořicový olej odpuzoval mravence v závislosti na dávce, čím víc oleje, tím silnější reakce.
U mšice broskvoňové (
Myzus persicae) vykázal olej z Cinnamomum cassia kontaktní toxicitu v práci publikované v Journal of Applied Biological Chemistry. A protože mravenci mšice aktivně přenášejí na rostliny, chrání je před slunéčky a živí se jejich medovicí, jak upozorňuje BIOCONT, pachová bariéra proti mravencům pomáhá nepřímo rozbít celý tandem. Prášek versus olej: kdy sáhnout po které formě
Mletá skořice a esenciální olej cílí na škůdce odlišným mechanismem. Prášek vytváří fyzickou a pachovou bariéru na povrchu, hodí se jako souvislý pás kolem mravenčí trasy, okolo vstupu do hnízda nebo jako lehký poprašek na horní vrstvě substrátu v květináči. Olej má vyšší koncentraci aktivních látek, a proto silnější kontaktní i repelentní účinek.
Kdy co použít:
Mravenci na terase či parapetu – souvislý pás prášku přes trasu; obnovit po dešti nebo zálivce. Mšice na pokojových rostlinách – pár kapek oleje do rozprašovače s vodou, aplikovat na spodní stranu listů. Smutnice v květináči – tenký poprašek mleté skořice na povrch substrátu, kde samičky kladou vajíčka a larvy nacházejí vlhké prostředí s houbami.
Fumigační princip, tedy odpařování aktivních látek v uzavřeném prostoru, má laboratorní oporu, ale spolehlivý domácí návod pro kouření skořicí se nám dohledat nepodařilo. Volatilní složky navíc venku rychle slábnou vlivem větru a srážek, takže v interiéru, skleníku či na krytém balkonu skořice drží účinek výrazně déle.
Zdroj fotografie: Foto: Alabama Extension / Creative Commons / CC BY-SA Skořice jako první zásah: kde končí prevence a začíná chemie
Nejsilnější pozice skořice spočívá v rané fázi napadení a v prevenci. Rozbít pachovou stopu mravenců nebo zhoršit podmínky v horní vrstvě přemokřeného substrátu stojí pár korun a pár minut. Jakmile ale zamoření přeroste do desítek mravenčích tras nebo se v květináči líhne další generace smutnic, přebírají roli standardizované přípravky.
Skořice (prášek / olej) Registrovaný přípravek Mravenci Bariéra na trase, obnovit po dešti Substral granulát: 20 g na hnízdo, účinek až 28 dní Smutnice Poprašek povrchu, obnovit po 5–7 dnech NATURA zálivka: opakovat týdně; hlístice Nemaplus: larvy hynou za 2–3 dny Orientační cena 500–620 Kč/kg prášku, cca 360 Kč/10 ml oleje Granuláty od cca 100 Kč, hlístice od cca 300 Kč
U smutnic navíc platí zásadní pravidlo: postřik na dospělce samotný problém nevyřeší, protože jádro potíží tkví v larvách v substrátu. Skořice na povrchu může ztížit kladení vajíček, ale při silném výskytu potřebujete zásah, který pronikne hlouběji, třeba parazitické hlístice
Steinernema feltiae. Které rostliny skořici špatně snášejí a proč záleží na dávce
Allelopatický efekt skořice dopadá na citlivé druhy především ve fázi klíčení. Práce z brazilské univerzity UFFS prokázala, že vodní extrakt cejlonské skořice snížil klíčivost, rychlost klíčení i podíl normálních semenáčků rajčete. U vzrostlých rostlin je situace jiná, evropská studie v European Journal of Plant Pathology popsala, že skořicový prášek a suspenze u rajčat s plísní šedou přinesly příznivý výsledek.
Praktické doporučení proto zní: u výsevů a mladých sazenic rajčat zacházejte se skořicí obezřetně, případně ji vynechte úplně. U dospělých rostlin riziko klesá a závisí na koncentraci. Rychle klíčící druhy, typicky řeřicha, bývají k allelopatickým silicím obecně vnímavější, takže i u nich se vyplatí opatrnost.
Kolik skořice nasypat a jak často obnovovat bariéru
Standardizovaný návod pro kuchyňskou skořici v zahradnické praxi neexistuje. Z dostupných dat a principu účinku ale vyplývá několik vodítek:
Množství: Tenká souvislá vrstva, řádově jednotky gramů podle průměru květináče. Silná hromádka na jednom místě nepomůže, podstatná je rovnoměrnost. Obnova v interiéru: Po každé vrchní zálivce nebo zhruba po pěti až sedmi dnech ve vlhkém prostředí. Obnova venku: Po každém dešti; vítr a slunce urychlují rozpad volatilních látek. Olej v rozprašovači: Několik kapek do vlažné vody; přesný poměr pro domácí směs věda neuvádí, jde tedy o experimentální postup bez garantovaného výsledku.
Pro srovnání: registrovaný granulát na mravence předepisuje 10 až 20 gramů na hnízdo s opakováním po měsíci, zálivkový přípravek na smutnice se aplikuje v týdenních intervalech. Skořice vyžaduje častější péči, ale vstupní náklad je nesrovnatelně nižší.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková