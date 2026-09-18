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Jediný domácí čistič si poradí s nejrůznějšími druhy špíny. Univerzální směs usnadní úklid a vzbudí závist u sousedek

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Pokud na úklid nechcete kupovat různé chemikálie, není nic jednoduššího než si nějaký čisticí prostředek vyrobit doma.
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Zdroj: Fotografie: Klaus-Dieter Keller / Creative Commons / Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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