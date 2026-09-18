Ani rýže, ani brambory. Češky si letos zamilovaly tuhle přílohu z Turecka, kterou zvládne každá

Turecko si většina Čechů spojí s kebabem, silným čajem nebo sladkou baklavou. Z tamní kuchyně k nám ale míří i docela obyčejná příloha, kterou koupíte v každém supermarketu. Uvaří se rychleji než rýže, zvládne ji připravit opravdu každý a na talíři příjemně vystřídá brambory. V českých domácnostech si pomalu získává své místo.
Turecká klasika, která u nás dlouho ležela stranou
Řeč je o bulguru. Základ tvoří pšeničná zrna. Ta se předvaří, usuší a teprve pak nalámou na drobnou krupici. A právě díky předvaření zvládne jeho přípravu i úplný začátečník. Samotné slovo pochází z turečtiny a znamená krupici. Doma je na Blízkém východě a hlavně v Turecku, kde tvoří základ tradičního pokrmu zvaného pilav.
Dlouho ho u nás nakupující v regálech přehlíželi a do košíku brali radši osvědčenou rýži nebo brambory. To se ale mění. Bulgur míří na stále víc českých talířů, protože nabízí něco, co běžné přílohy nemají. A rozhodně nejde o žádnou drahou specialitu, koupíte ho v běžném obchodě vedle rýže a luštěnin.
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Kdo někdy zápasil s rozvařenou nebo naopak tvrdou rýží, ten nenáročnost bulguru ocení. Protože už je jednou předvařený, potřebuje na dohotovení jen chvilku:
Jeden díl zrna zalijte dvěma díly vody. Krátce povařte. Pak ho nechte pod pokličkou dojít.
Za nějakých patnáct minut máte hotovo.
Ještě pohodlnější cesta je zalít ho horkou vodou, přiklopit a nechat nabobtnat. Na salát se vyplatí uvařit ho v trošku větším množství vody a přebytek pak slít. Nejvíc záleží na poměru vody a zrna. Když obojí naberete stejným hrnkem, trefíte ho pokaždé.
Přečtěte si také: Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace Víc vlákniny a míň kalorií než rýže
Tady se ukazuje, proč se kolem bulguru dělá takový povyk. Na rozdíl od bílé rýže si drží celé zrno i s klíčkem, a s ním i vlákninu, minerály a bílkoviny. Sto gramů uvařeného bulguru nabídne kolem čtyř a půl gramu vlákniny. Bílá rýže se stejnou porcí zůstává jen na čtyřech desetinách gramu, jak uvádí databáze USDA.
K tomu se přidají minerály jako hořčík, železo nebo mangan a nižší glykemický index, takže hladinu cukru v krvi rozkolísá mírněji. U kalorií je rozdíl taky znát. Stogramová porce bulguru vyjde zhruba na 83 kalorií, rýže se stejnou porcí atakuje 130. Vláknina navíc déle zasytí, takže po jídle tak brzy nesáhnete po svačině.
Hlavní rozdíly mezi oběma přílohami shrnuje následující tabulka:
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Na 100 g uvařené přílohy Bulgur Bílá rýže Vláknina kolem 4,5 g 0,4 g Kalorie zhruba 83 130
Bulgur nemá rýži ani brambory z jídelníčku vyhánět. „Jen jim můžete dát důstojnou konkurenci,” uvedla pro web Kupi.cz výživová poradkyně Jana Holá.
Od svěžího salátu po vydatnou večeři
Bulgur zastoupí rýži skoro všude. Nejznámější je asi tabbouleh, svěží salát s rajčaty, bylinkami a citronem. Stejně dobře ale zahustí polévku, poslouží jako náplň do plněné zeleniny nebo jako základ zapečené mísy s luštěninami a pečenou zeleninou.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody Bulgur se hodí do svěžího salátu i jako základ vydatné večeře, takže rýži nahradí skoro v každém receptu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc vynikne v tureckém pilavu. Zrno se v něm nejdřív orestuje na másle s trochou oleje a lžící rajčatového protlaku, teprve potom se zalije vodou nebo vývarem a nechá dojít. Krátké opečení a protlak mu dodají barvu i plnější chuť. Kdo má rád zeleninu, přidá orestovanou cibuli, nakrájenou papriku nebo kousky rajčat.
Jedno je dobré vědět dopředu. Protože se bulgur vyrábí z pšenice, obsahuje lepek a lidem s celiakií se nehodí. Pro všechny ostatní je to snadná cesta, jak dostat na talíř něco nového bez velké námahy.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/40191-bulgur, https://www.ireceptar.cz/zdravi/bulgur-jako-priloha/, https://www.vareni.cz/magazin/kuskus-a-bulgur-zdrava-konkurence-ryze/, https://www.turecky-sen.cz/turecke-recepty/bulgur-pilavlik-jako-priloha/, https://fresh.iprima.cz/recepty/netradicni-priloha-vonavy-nadychany-pilaf-z-bulguru, https://www.apetitonline.cz/suroviny/zdrava-priloha-s-chuti-orisku-se-hodi-do-salatu-nadivek-i-priloh-dejte-si-bulgur