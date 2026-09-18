Pošta vyřadila 200 červených poštovních schránek a prodala je v aukci za miliony. Jedna z Odense se vydražila za 155 000 korun

Celá dražba dvou stovek vybraných schránek přitom tvořila součást kampaně, jejíž výtěžek putoval bez krácení na Danmarks Indsamling, každoroční celostátní charitativní sbírku. PostNord tak symbolicky zakončil éru dánského dopisního doručování a zároveň proměnil vyřazený inventář v milionový dar.
Proč PostNord rozprodal 1 200 ikonických červených schránek
Příběh začal 6. března 2025, kdy PostNord oznámil, že od 1. ledna 2026 přestane v Dánsku doručovat dopisy. Firma se rozhodla soustředit výhradně na balíkovou logistiku a z ulic postupně stáhla 1 500 pouličních schránek. Tisíc dvě stě z nich věnovala Danmarks Indsamling 2026, jejímž tématem byly děti v zapomenutých krizích.
Tisícovka běžnějších exemplářů zamířila do prodeje přes řetězec Føtex už 15. prosince 2025 za pevné ceny 1 500 a 2 000 DKK. Zbylých dvě stě kusů PostNord vyčlenil jako „zvláštní“ (historické, umělecky ztvárněné nebo pocházející z výjimečných adres) a svěřil je aukčnímu domu Lauritz.com. Online dražba běžela od 16. do 31. ledna 2026 a kdokoli s bezplatným účtem na Lauritz mohl přihazovat.
Výsledek? Samotná aukce dvou stovek schránek vynesla 3 728 000 DKK. Spolu s prosincovým prodejem celá kampaň přinesla Danmarks Indsamling rovných 5 335 000 DKK, v přepočtu přes 18 milionů korun.
Co udělalo ze schránky z Ramsherred nejdražší kus aukce
Průměrný výnos na jednu z dvou set dražených schránek dosáhl 18 640 DKK. Odenský kus tuto hranici překonal 8,3krát. Proč?
Odpověď se skládá z několika vrstev:
- Adresa s literárním nábojem. Ramsherred 2 leží v H. C. Andersenově čtvrti, v těsné blízkosti domu, kde autor Ošklivého káčátka a Malé mořské víly prožil dětství. Aukční popis schránku explicitně prezentoval jako fyzický pozůstatek literárního a městského dědictví Odense.
- Doložitelné stáří. PostNord v e-mailu agentuře Ritzau uvedl, že přesné datum instalace nezná, ale schránka na místě visela nejméně od roku 1948. Sedmdesát sedm let na jedné adrese, to je provenience, kterou sběratelé oceňují.
- Zvláštní design. Oproti standardním červeným schránkám měl odenský exemplář odlišný tvar, který PostNord označil za historický a designově výjimečný.
- Charitativní rámec. Vědomí, že celá částka putuje na pomoc dětem v krizových oblastech, motivovalo dražitele přihazovat štědřeji, než by tomu bylo v běžné komerční aukci.
Žádný z těchto faktorů by sám o sobě nestačil. Teprve jejich průnik, místo, čas, tvar a účel, vytvořil cenu, která překonala i umělecky zpracované kusy.
Umělecká schránka od Lakserytterena: druhá v pořadí, první v překvapení
Druhou příčku obsadila schránka nazvaná „Kys mig“ („Polib mě“) od dánského umělce Rasmuse Kolbeho, vystupujícího pod pseudonymem Lakserytteren. Její aukční odhad činil 20 000 DKK, konečná cena vyšplhala na 115 000 DKK, tedy 5,75násobek předpokladu.
Rozdíl mezi oběma vítězi dosáhl 40 000 DKK, zhruba 35 %. Zajímavé srovnání: zatímco Kolbeho dílo těžilo z uměleckého zásahu a jména autora, odenská schránka zvítězila čistě silou místa a příběhu. Odhad u ní přitom činil pouhých 6 000 DKK; konečná cena ho překonala téměř šestadvacetkrát.
Vedle těchto dvou extrémů se v aukci objevily i poslední schránky z více než padesáti dánských obcí, sto klasických originálů a další umělecky upravené exempláře. Nejvyšší částky ale konzistentně šly za kusy s nejsilnějším příběhem, ať už lokálním, historickým, nebo výtvarným.
Konec dánských dopisů a co přišlo po červených schránkách
Od 1. ledna 2026 převzala doručování běžných dopisů v Dánsku společnost dao, která provozuje vlastní sběrná místa a červené dao-brevkasser v prodejnách daoSHOP. Síť PostNord z ulic definitivně zmizela. Dánsko se tak stalo jednou z prvních evropských zemí, kde tradiční státní poštovní operátor zcela opustil dopisní segment.
Pro sběratele a milovníky designu tím schránky získaly status reliktu zaniklé infrastruktury, podobně jako telefonní budky nebo mechanické jízdenkové automaty. A právě tato nevratnost dodala lednové aukci emocionální náboj, který se promítl do konečných cen.
České poštovní schránky: starší tradice, jiný scénář
Nabízí se otázka, zda by podobná vlna mohla zasáhnout i Česko. Zatím pro to chybí předpoklady. Česká pošta nadále plní univerzální poštovní službu, Český telekomunikační úřad potvrzuje pokračující povinnost zajišťovat dostupnost základních služeb a síť schránek je průběžně spravovaná; ČTÚ eviduje postupný úbytek nadbytečných kusů, nikoli plošné rušení.
Přitom česká tradice poštovních schránek sahá hlouběji než ta dánská. Česká pošta uvádí, že první exempláře se v Rakousku-Uhersku objevily už 1. června 1817. V Poštovním muzeu a v databázi eSbírky jsou dochovány rakouské schránky z let 1870–1918 i prvorepublikové typy systému Vrzba z meziválečného období. Kusy s jasnou proveniencí, historickým státním znakem a mimořádnou adresou by podle nás měly sběratelský potenciál srovnatelný s odenským exemplářem, kdyby se někdy ocitly na trhu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková