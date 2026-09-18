Za socialismu stál 15 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle struhadla sběratelská rarita

O tom, jestli je staré struhadlo bezcenný plech, nebo kousek za několik tisíc korun, rozhoduje detail velký sotva pár milimetrů. Schovává se na místě, kam se běžný majitel za celý život nepodívá. Sběratelé přitom za ty správné kusy platí sumy, které by v době normalizace zněly jako výmysl. Vyplatí se proto vědět, čeho si znalci na starém nářadí všímají.
Celou hodnotu určuje maličká značka
Tím detailem je výrobní ražba. Továrny ji umísťovaly nenápadně, nejčastěji na dně nebo na boční hraně, takže o ní většina lidí nemá tušení. Když plech otřete a přejedete po něm bříšky prstů, můžete pod nánosem prachu nahmatat vyražené logo nebo název výrobce. A právě podle toho se pozná, jestli držíte anonymní kus, nebo hledané zboží.
Sběratelé jdou hlavně po továrnách, které měly zvuk i za hranicemi. Ve Skuhrově nad Bělou fungovala slévárna Porkert, jejíž kuchyňské strojky platily za prakticky nezničitelné a koncem dvacátých let odcházely ze tří čtvrtin na vývoz. Podobné jméno mělo českobudějovické Sfinx, jehož smaltované zboží se v sedmdesátých letech vozilo do osmdesáti zemí. Ražba některé z těchto značek posune obyčejný plech do úplně jiné kategorie.
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Než začnete počítat zisk, je dobré zůstat střízlivý. V bazarech se za obyčejné struhadlo platí většinou jen desítky korun a hranici dvou set překročí málokdy. Nad ni vyskočí jen zlomek kusů, u nichž se potkají čitelná značka, zachovalost a úplnost.
Přitom nové takové struhadlo kdysi stálo pakatel. Byl to úplně obyčejný kus vybavení, jaký patřil do každé domácnosti, a jeho cenu držel stát v plánovaném hospodářství schválně nízko, běžně kolem patnácti korun. Že se za týž plech dnes licituje v tisících, je tak trochu absurdní obrat.
Kvalitu poznáte potěžkáním
Než se pustíte do luštění značky, vezměte kus do ruky. Tenký plech z pozdějších úsporných sérií se pod tlakem prohne a po čase začne chrastit. Kvalitní starší kousky naproti tomu v dlani překvapí hmotností, nikde neklapou a nezřídka mají dřevěné držadlo nebo mosazné kování, které vydrželo celá desetiletí.
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Pozornost zaslouží i úplnost. Chybějící díl srazí cenu stejně spolehlivě jako neumělá domácí oprava, kterou zkušený sběratel odhalí na první pohled.
Patinu nikdy nezbrušujte
Největší škodu obvykle napáchá sám majitel ve chvíli, kdy zjistí, že mu doma možná leží cennost. V dobré víře sáhne po drátěnce a snaží se kovu vrátit lesk. Jenže právě ta tmavá, matná vrstva se stopami let je to, za co sběratel platí, a drátěnka ji nenávratně strhne.
Skutečná péče je mnohem šetrnější. Na čištění bohatě stačí projet plochu suchým hadrem, a když je kov zaprášený, hadr jen mírně navlhčit. Proti rzi kov ochrání kapka oleje jednou za čas. Nic drsného ani leptavého se ke starému kovu nesmí přiblížit, protože setřená patina je nenávratná.
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Největší poptávka dnes míří právě po předmětech z časů socialistického Československa. Tehdejší nedostatková ekonomika lidi nutila spoustu zboží spíš shánět přes známé než ho normálně koupit, jak to popisuje socioložka Helena Kubátová z Univerzity Palackého v Olomouci. Ke kusu, který se dědil z babičky na vnučku, se navíc pojí rodinná historka, a ta pro kupce často znamená víc než plech samotný.
Poptávka po kuchyňských předmětech z časů socialistického Československa dnes roste nejrychleji. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ke slovu se navíc hlásí mladší lidé. Pro dnešní dvacátníky je design normalizační kuchyně stejná móda jako gramofonové desky nebo staré fotoaparáty, a originál pro ně znamená víc než novodobá replika. Čím víc takových zájemců, tím rychleji ceny rostou.
Reálnou cenu prozradí až prodané kusy
Kolik kus opravdu vynese, z rozjeté aukce nepoznáte. Vyvolávací částka totiž neznamená nic. Skutečnou hodnotu ukáže až cena, na které dražba skončila a kterou kupec opravdu zaplatil. Na aukčních webech si proto nechte zobrazit dokončené dražby a porovnejte několik už uzavřených prodejů.
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Cenu pak zvedne cokoliv, co doloží stáří a původ. Stačí stará účtenka, snímek kusu v dobové kuchyni nebo věrohodná historka od prodávajícího a nabídky se posunou do řádu tisíců. U opravdových unikátů padá i hranice pěti tisíc. Pár vteřin nad spodní hranou tak může rozhodnout, jestli plech skončí v koši, nebo v aukci za několik tisíc.
Zdroje: https://www.porkert-original.cz/clanek/historie-znacky-porkert-130-let-poctive-prace, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/v-dobe-realneho-socialismu-se-nenakupovalo-ale-shanelo-z-odpadku-se-stavala-moda-rika-sociolozka-kub-54880, https://www.umimeporadit.cz/stal-3-kcs-a-lezel-v-kazde-socialisticke-kuchyni-dnes-za-nej-sberatele-nabizeji-pres-6-000-kc, https://www.tiscali.cz/nemate-v-supliku-tohle-stare-kovove-struhadlo-z-cssr-vypada-obycejne-ale-sberatele-za-nej-daji-i-3-000-kc-695354