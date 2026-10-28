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Konec toaletnímu papíru: tahle nová varianta je v roce 2026 trendem po celém světěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ruličku toaletního papíru bere většina Čechů jako samozřejmost, o které se nediskutuje. […]
Konec toaletnímu papíru: tahle nová varianta je v roce 2026 trendem po celém světě
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 10:26
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