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Tepelná kopule nad USA nasává vlhkost a ovlivňuje i Evropu. V říjnu bude extrémní počasí i v Česku

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Nad jihem USA vznikla neobvykle silná tlaková kupole. Její vliv na počasí cítí i Evropa, Česko čeká nadprůměrně teplý podzim.
Tepelná kopule nad USA nasává vlhkost a ovlivňuje i Evropu. V říjnu bude extrémní počasí i v Česku

Tepelná kopule nad USA nasává vlhkost a ovlivňuje i Evropu. V říjnu bude extrémní počasí i v Česku

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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