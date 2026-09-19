Tepelná kopule nad USA nasává vlhkost a ovlivňuje i Evropu. V říjnu bude extrémní počasí i v Česku

Zářijové počasí roku 2026 přináší meteorologům jedno překvapení za druhým. Nad jižní částí Spojených států se zformovala mimořádně silná tepelná kupole, která podle odborníků nemá v tomto ročním období obdoby. Její střed se nachází přibližně šest kilometrů nad státem Tennessee a aktuálně představuje nejintenzivnější tlakový útvar na celé planetě.
Meteorologové kroutí hlavou
Americký meteorolog Pete Delkus, který se vyjádřil pro deník The Washington Post, neskrýval své překvapení.
Už ani nevím, co na to říct,
přiznal odborník s dlouholetou praxí. Tepelné kupole se běžně vyskytují v letních měsících, kdy slunce nejvíce zahřívá zemský povrch. Jejich výskyt v polovině září je však značně neobvyklý a naznačuje, že atmosférické procesy se v posledních letech výrazně proměňují.
Princip tepelné kupole spočívá v tom, že oblast vysokého tlaku funguje jako jakési víko, které zabraňuje úniku teplého vzduchu. Vzduch pod kupolí se tak stále více zahřívá a nemůže být nahrazen chladnějšími vzdušnými masami. V případě aktuální kupole nad USA je situace o to závažnější, že útvar aktivně nasává vlhkost z Mexického zálivu směrem do vnitrozemí.
Rekordní teploty místo podzimního ochlazení
Výsledkem je kombinace vysokých teplot a zvýšené vlhkosti, která vytváří dusné podmínky typické spíše pro vrchol léta. Americké státy, jako je Texas, Louisiana či Mississippi, hlásí zářijové teplotní rekordy v době, kdy by obyvatelé již měli pociťovat první náznaky podzimu. Namísto příjemného ochlazení tak musí čelit vedru, které klade zvýšené nároky na klimatizační systémy i lidské zdraví.
Česko se připravuje na teplý podzim
Ačkoli se tepelná kupole nachází tisíce kilometrů od střední Evropy, globální atmosférická cirkulace způsobuje, že její důsledky lze pozorovat i na našem kontinentu. Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď, podle které bude období od poloviny září do první říjnové dekády s velkou pravděpodobností teplotně nadprůměrné.
V aktuálním týdnu sice přes Česko přejde studená fronta, která přinese dočasné ochlazení, maximální denní teploty by se však měly i nadále pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. Pro druhou polovinu září jde o hodnoty, které překračují dlouhodobý průměr o několik stupňů.
Co to znamená pro běžný život
Prodloužené teplé období může mít jak pozitivní, tak negativní dopady. Na jedné straně si lidé mohou déle užívat venkovních aktivit a zahrádkáři získávají čas na dokončení sklizně. Na straně druhé však nadprůměrné teploty podporují přemnožení některých škůdců a mohou negativně ovlivnit přípravu rostlin na zimní období.
Meteorologové doporučují sledovat aktuální předpovědi, protože situace se může rychle měnit. Tepelné kupole jsou ze své podstaty nestabilní útvary a jejich rozpad může přinést náhlé změny počasí včetně intenzivních srážek či bouřek. Pro české podmínky to znamená, že i přes celkově teplý charakter počasí nelze vyloučit krátkodobé výkyvy s přívalovými dešti.
Zdroje článku: tn.nova.cz, science.nasa.gov, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová