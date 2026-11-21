Vánoce se bez Kevina McCallistera prostě nedají představit. Každý rok si ho pouštíme znovu a znovu, a přesto se u něj pořád najdou chvíle, kdy si nejsme jistí, jak to vlastně bylo. Tento kvíz míří hlavně na první dva díly: Sám doma (1990) a Sám doma 2: Ztracený v New Yorku (1992). Prověří nejen zápletku a slavné hlášky, ale i drobné detaily, které se snadno přehlédnou. Kvíz o filmu Sám doma
Než začnete: zapisujte si tipy na papír nebo do mobilu a nesjíždějte hned na odpovědi na konci článku. Na konci si spočítejte skóre a porovnejte ho s rodinou nebo partou. Kdo prohraje, myje nádobí. A nezapomeňte se otestovat i v našem vánočním kvízu. 1. Jak se jmenují dva lupiči, kteří se pokoušejí vykrást dům McCallisterových v prvním díle, a jakou přezdívku si dají?
a) Harry a Marv, „Mokří bandité“
b) Larry a Marv, „Mokří bandité“ c) Harry a Mike, „Vodní bandité“ d) Harry a Marv, „Ledoví bandité“ 2. Kam rodina letí v prvním díle a kde nakonec skončí Kevin ve druhém?
a) Řím, poté Los Angeles
b) Londýn, poté Miami c) Paříž, poté New York d) Paříž, poté Miami 3. Kdo z rodiny Kevina pravidelně provokuje a dělá mu ze života peklo?
a) Buzz
b) Fuller c) Jeff d) Tatínek Peter 4. Jaké zvíře pustí Kevin ve svém domě Marvovi na obličej? Vzpomeňte si na ten křik.
a) Štír
b) Užovka c) Krysa d) Tarantule Kevin (Macaulay Culkin, 1991) z filmu Sám doma. Foto: Alan Light / Wikimedia Commons (CC BY 2.0) 5. Kdo ve finále prvního dílu zachrání Kevina před lupiči? Nápověda: v ruce drží nástroj, který se hodí spíš k zimní údržbě než k boji.
a) Strýc Frank
b) Starý soused Marley c) Pošťák d) Hlídač z obchodního domu 6. Kdo se v druhém dílu ve městě spřátelí s Kevinem a jeho pomocí na lupiče nechá zaútočit ptactvo?
a) Prodavačka z hračkářství
b) Hotelová pokojská c) Holubářka z parku d) Policistka na obchůzce 7. Maminka Kate se v prvním díle zoufale snaží dostat domů a pomůže jí jedna nečekaná skupina. Jaká?
a) Polková kapela
b) Kostelní sbor c) Jazzové trio d) Country kapela 8. Jak se jmenuje pizzerie, ze které si Kevin v prvním díle objedná pizzu?
a) Papa Luigi’s
b) Pizza Palace c) Tony’s d) Little Nero’s 9. Jak se jmenuje fiktivní gangsterský film, který Kevin v prvním díle sleduje?
a) Andělé se špinavou duší
b) Gangsteři se špinavým srdcem c) Chicagští andělé d) Padlí andělé z Brooklynu
10. Jak se jmenuje obchod s hračkami, kam Kevin v druhém díle zavítá a kde potká jeho majitele?
a) Santa’s Toy Palace
b) Plaza Toy Emporium c) Duncan’s Toy Chest d) Manhattan Toy Chest Herec Macaulay Culkin v roce 2025. Foto: Kevin Paul / Wikimedia Commons (CC BY 4.0) Správné odpovědi
1. A) Harry a Marv, „Mokří bandité“
Harry a Marv si vysloužili přezdívku díky Marvovu zvyku nechávat vyloupené domy vytopené.
2. C) Paříž, poté New York
V prvním díle rodina odletí na Vánoce do Paříže a Kevin zůstane doma v Chicagu. Ve druhém díle nastoupí omylem do jiného letadla a místo Miami skončí v zasněženém New Yorku.
3. A) Buzz
Buzz je Kevinův starší bratr, který ho rád provokuje. Právě v jeho pokoji Kevin objeví tarantuli, která později sehraje důležitou roli při obraně domu.
4. D) Tarantule
Pavouk patří Buzzovi a jmenuje se Axl. Kevin ho během souboje s lupiči položí Marvovi přímo na obličej. Následuje jeden z nejznámějších výkřiků celého filmu.
5. B) Starý soused Marley
Marley zachrání Kevina tím, že lupiče udeří lopatou na sníh. Kevin se ho přitom zpočátku bojí kvůli strašidelným historkám, které o něm vypráví Buzz. Nakonec se z nich stanou přátelé.
6. C) Holubářka z parku
Osamělá žena, která se stará o holuby v Central Parku, pomůže Kevinovi proti lupičům. Kevin jí na oplátku věnuje jednu ze dvou keramických hrdliček, které dostal v hračkářství jako symbol přátelství.
7. A) Polková kapela
Kate se dostane blíž k domovu díky hudebníkům vedeným Gusem Polinskim, kterého hraje John Candy. Zajímavostí je, že Candy své scény podle dostupných informací natočil během jediného dne.
8. D) Little Nero’s
Fiktivní pizzerie Little Nero’s doručuje pizzu až k McCallisterovým. Kevin později využije zvukovou nahrávku z gangsterského filmu, aby doručovatele vyděsil a nemusel mu otevřít dveře.
9. A) Andělé se špinavou duší
Andělé se špinavou duší ( Angels with Filthy Souls) není skutečný celovečerní film. Krátká gangsterská scéna vznikla speciálně pro Sám doma a odkazuje na skutečný film Hříšní andělé ( Angels with Dirty Faces) z roku 1938.
10. C) Duncan’s Toy Chest
Slavné hračkářství z druhého dílu je fiktivní. Jeho exteriér představovala budova Rookery Building v Chicagu, zatímco interiéry vznikly v jiných prostorách. Obchod byl inspirován známým newyorským hračkářstvím FAO Schwarz.
Kolik bodů jste získali? 0–3 body: Letiště v Paříži volá – příště raději koukejte bez mobilu v ruce. 4–7 bodů: Solidní sváteční klasika, základy máte pevně v rukou. 8–10 bodů: Mistr domácích pastí – u vás doma by si lupiči neškrtli.
Ať už jste dopadli jakkoli, doufáme, že vás kvíz alespoň trochu navnadil na další sváteční maraton s Kevinem. Která otázka vás nejvíc zaskočila? A který díl máte raději: jedničku, nebo dvojku? Nebo snad trojku? Napište nám do komentářů.
Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz