Moderní bydlení na okraji Prahy
Martin Zounar se do nového domu přestěhoval v roce 2010. Tehdy hledal bydlení, které by poskytovalo dostatek prostoru pro něj, partnerku Simonu Brdičkovou a jejich dceru Claudii. Zároveň potřeboval zůstat v Praze kvůli pracovním povinnostem.
Volba padla na pražský Slivenec, který nabízí klidnější prostředí, ale zároveň dobrou dostupnost do centra i k televizním studiím na Barrandově. Dům je součástí moderní řadové zástavby, jejíž stavby mají jednotný architektonický styl.
Zounara zaujaly především jednoduché tvary a čisté linie. Má rád světlé prostory, bílou barvu a přírodní materiály, což se promítlo i do podoby interiéru. Nejde přitom o chladně působící minimalistické bydlení. Dřevo a další přírodní prvky bílé plochy příjemně doplňují.
Obývák propojuje s kuchyní
Uvnitř domu je hlavním obytným prostorem místnost propojující obývací pokoj s kuchyní. Ta byla zařízena podle hercových představ. Zounar má rád vaření, a proto pro něj bylo důležité především praktické uspořádání. Spotřebiče i pracovní plochy chtěl mít rozestavené tak, aby při přípravě jídla nemusel zbytečně přecházet z místa na místo.
Dominantou obývacího pokoje je kamenná stěna, která do jinak světlého interiéru vnáší výraznější přírodní strukturu. O dostatek denního světla se stará také světlík uprostřed domu. Díky němu se světlo dostává i do míst, kam by se běžnými okny dostávalo obtížněji.
Celkové zařízení odpovídá Zounarovu vkusu. Nenajdeme zde přeplněné místnosti ani množství dekorací. Přednost dostaly jednoduchost, funkčnost a pohodlí.
Terasa je v létě druhým obývacím pokojem
Ještě větší pozornost než samotný interiér ale přitahuje zahrada. K domu patří bazén, prostorná terasa a místo pro grilování. Zounar je navíc člověk, který si poradí s prací kolem domu a zahrady bez řemeslníků. Sám o sobě říká, že je kluk z vesnice a řadu věcí si dokáže udělat vlastníma rukama.
Terasa je vybavena tak, aby se na ní dalo pohodlně trávit celé odpoledne i večer. Díky široké markýze poskytuje stín během horkých dnů a zároveň chrání posezení před letními přeháňkami. Zahradní prostor tak funguje jako přirozené pokračování obytné části domu.
„Od května do září jsme prakticky pořád venku,“ popsal herec svůj vztah k venkovnímu prostoru v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.
K jeho oblíbeným činnostem patří také grilování. Zálibu v přípravě jídla přitom spojuje s rodinnou tradicí. Jeho otec Miroslav Zounar byl známý mimo jiné svou šikovností při přípravě ryb.
Terasu, bazén i typickou hercovu grilovačku si můžete prohlédnout v dokumentu TV Barrandov:
Dům, který měl být rodinným hnízdem
Původně měl dům sloužit jako společné rodinné zázemí. Život ale přinesl změny a po rozchodu s partnerkou Simonou Brdičkovou v něm herec zůstal sám. Dům si ponechal a postupně upravoval zahradu i její vybavení. Přibyla například sauna, která rozšířila možnosti odpočinku.
Dnes je pro něj slivenecký dům především místem, kde může po pracovním nasazení vypnout. Ať už si užívá bazén, věnuje se zahradě, nebo připravuje něco dobrého na grilu, nejraději tráví čas právě doma.
Na první pohled možná jeho bílá moderní krychle působí trochu stroze. Ve skutečnosti ale nabízí přesně to, co si herec přál: praktické bydlení, dostatek soukromí a zahradu, která se během teplých měsíců stává hlavní obytnou částí domu.
Zdroje článku: cnn.iprima.cz, tvguru.cz, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková