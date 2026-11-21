Pohádka o klukovi Tondovi, který našel v mlze schody do druhého patra oblohy
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pohádka o klukovi Tondovi, který našel v mlze schody do druhého patra oblohy
Článek byl publikován 21.11.2026 16:05
Matějovy žluté holínky byly každé ráno mokré a od bláta, i když je večer pečlivě postavil ke dveřím. Jednou...
Kocour Jeroným dokázal usnout na skříni, v krabici, na novinách, v umyvadle i uprostřed schodů. Jediné...
Na kraji louky rostla stará vrba, pod kterou se každé ráno objevila nová říčka. Jednou byla průzračná,...
Žofka byla veselá pruhovaná ponožka a celý život tvořila pár se svou sestrou Bětkou. Jednoho dne ale pračka...
Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →