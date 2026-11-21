Teplice v lize nepodlehly Slezanům počtvrté za sebou a poslední tři vzájemné duely ovládly, na jejich hřišti však zvítězily po čtyřech zápasech. Mužstvo trenéra Frťaly venku v nejvyšší soutěži vyhrálo ve čtvrtém z minulých pěti duelů a získalo tam 15 z celkových 24 bodů.
Už ve druhé minutě se Ostrava snadno prokombinovala do první vyložené šance, jenže Jurečka z osy hřiště zamířil slabě a přímo do náruče Trmala. Baník byl dlouho aktivnější a postupnou i zrychlenou kombinací hledal skuliny v teplické defenzivě, což se mu postupně dařilo. Frydrych, který 300. startem v lize vstoupil do Klubu legend, po standardní situaci nejprve orazítkoval břevno a z dorážky přestřelil. Jurečka pak po Smithově centru z první opět trefil teplického gólmana a Trmal si vzápětí dokázal poradit i se Smithovou nepříjemnou ranou.
Když byl domácí tlak nejintenzivnější, vyšel Teplicím kontraatak do otevřené obrany. Osmnáctiletý Hopi dostal v 38. minutě míč za obranu a obstřelil Budinského, který opět dostal přednost před Jedličkou. Nedávno debutující český reprezentant si připsal druhý zásah v sezoně nejvyšší soutěže. Momentum Teplic mohl zvýraznit záhy po dalším brejku Pulkrab, bombou ale trefil tyč a gólově tak svůj 200. ligový zápas neoslavil.
Rychlý přechod do útoku byl mocnou zbraní Severočechů po celé utkání. Zkraje druhého poločasu se po takové situaci dostal do další nebezpečné situace Hopi, koncovka mu však nevyšla. A tak Ostrava opět mohla rozvinout tlak, který v 54. minutě vyústil v parádní ránu Musáka, jenž svým prvním ligovým gólem z 20 metrů vyrovnal.
Domácí cítili šanci na obrat a tlačili se dopředu, jenže to byla voda na hostující mlýn. Protiútoky Teplic byly smrtící. V 68. minutě první ránu Budinský vyrazil, ale odražený balon nádherně technicky zakroutil z šestnáctky k tyči Radosta. V sezoně nejvyšší soutěže skóroval počtvrté.
Jeho gól vzal Baníku vítr z plachet. Už v nastavení nejprve hlavičkoval po rohu Frydrych, jenže Trmal jeho pokus kryl. Pak Gilbert sice brankáře překonal, ale skóroval z ofsajdu a videorozhodčí domácí radost negoval. Ostrava doma v lize čtyřikrát po sobě nevyhrála a získala tam jen polovinu z celkových 14 bodů v ročníku.
15. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - FK Teplice 1:2 (0:1)
Branky: 54. Musák - 38. Hopi, 68. Radosta. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Chaluš, Jurečka, Musák, Kohút - Pulkrab, Švanda, Jukl. Diváci: 6648.
Sestavy:
Ostrava: Budinský - Chaluš, Frydrych, Míček - Bewene (75. Kmeť), Boula, Traoré, Smith (46. Planka) - Kohút (81. Gilbert), Musák (75. Šancl) - Jurečka (60. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess (66. Takács), Večerka, Riznič (66. Harušťák) - Čermák (75. Jukl), Fortelný, Bílek - Radosta, Pulkrab (81. Kozák), Hopi (66. Jakubko). Trenér: Frťala.