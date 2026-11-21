Pražany poslal už ve čtvrté minutě do vedení olomoucký odchovanec Mojmír Chytil, v druhé půli přidal pojistku střídající Pavel Kačor. Slavia v lize bodovala s Hanáky podesáté za sebou. Na lavičce Sigmy nevyšla premiéra portugalskému kouči Jaimemu Monroyovi, který z pozice asistenta trenéra nahradil odvolaného Pavla Hapala.
Slavia za šestou výhrou ze sedmi venkovních duelů v ligové sezoně vykročila hned v úvodu. Ve čtvrté minutě míč z rohového kopu propadl až k Chytilovi, který ho zblízka poslal do sítě. Člen širšího kádru české reprezentace se sedmým gólem v ročníku nejvyšší soutěže dotáhl na lídra tabulky kanonýrů mladoboleslavského Šuberta, vzhledem k olomoucké minulosti trefu neslavil.
Domácí postrádali kvůli trestu za vyloučení útočnou jedničku Sejka, kterého na hrotu netradičně nahradil Šíp. V sedmé minutě se dostal ke střele z hranice vápna, gólman Markovič jeho pokus vyrazil na roh. Za chvíli aktivnímu Šípovi míč ve skluzu na poslední chvíli odkopl Zima.
Ve 13. minutě vyslal nenápadnou střelu z 25 metrů N'Guessan a brankář Sigmy Koutný musel pokus padající pod horní tyč vytáhnout na roh. Před více než 10 tisícovkami diváků se hrál oboustranně kombinační fotbal, do přestávky už ale žádný z týmů vyloženou šanci neměl.
Na začátku druhého poločasu vystřelil mimo Šíp, na druhé straně pokus hostujícího Ayaosiho z dobré pozice zablokoval obránce Malý na rohový kop. V 66. minutě se Sigma prokombinovala až k další střele, Šíp ale prostor branky znovu netrefil.
Olomouc měla v druhé půli mírnou optickou převahu, Slavia však v 77. minutě využila rychlý protiútok a odskočila na rozdíl dvou branek. Po pravé straně utekl Suleiman, křižným pasem našel ve vápně Kačora a ten spolupráci střídajících hráčů zakončil tvrdou střelou pod břevno. Skóroval poprvé v ligové sezoně.
Zbytek zápasu si Slavia zkušeně pohlídala a ve třetím kole po sobě zvítězila. Pražané potvrdili, že se jim na Hané daří, bodovali tam podvanácté z posledních 13 duelů nejvyšší soutěže. Zároveň se dobře naladili na středeční duel Ligy mistrů proti Villarrealu.
Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 4. Chytil, 77. Kačor. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Brázdil - Adámková (video). Bez karet. Diváci: 10 250.
Olomouc: Koutný - Sylla (85. Ekeroth), Malý, Lurvink - Ghali (71. Hadaš), Soldo, Baráth, Borges - Janošek, Tkáč (85. Křiklava) - Šíp (71. Krivak). Trenér: Monroy.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan - Vlček, Sadílek, Moses (72. Schranz), Jurásek (86. Konečný) - Ayaosi (70. Suleiman), Kubiak (46. Nowak) - Chytil (70. Kačor). Trenér: Trpišovský.