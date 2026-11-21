Zaplatili byste obchodu roční poplatek za to, že u něj budete nakupovat levněji? V Belgii to od jara nabízí řetězec Delhaize, sesterská firma českého Albertu. Albert u nás nic podobného k polovině listopadu 2026 neoznámil, takže tuhle kartu v Česku nepořídíte. Belgičané se do ní ale pustili s chutí.
Věrnostní karta za euro měsíčně
Belgický řetězec supermarketů Delhaize vlastní nizozemská skupina Ahold Delhaize, pod kterou spadá také Albert. V dubnu 2026 představil placenou verzi svého věrnostního programu s názvem SuperPlus Families. V belgických supermarketech je to první věrnostní karta, za kterou zákazník platí.
Od dubna 2026 stojí 12 eur ročně, tedy 1 euro měsíčně. Podle kurzu ČNB z poloviny listopadu 2026 to dělá asi 293 Kč, zhruba 300 Kč za rok.
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Za tento poplatek získá člen od dubna 2026 několik výhod:
Sleva 10 % platí na všechny výrobky s Nutri-Score A nebo B, i od jiných výrobců. Při koupi aspoň tří kusů stejného výrobku vlastní značky Delhaize je sleva 10 % bez ohledu na Nutri-Score. Dovoz nákupu domů vyjde o 30 % levněji. U partnerů řetězce jsou slevy na vstupné do zoo, zábavních parků, jeskyní, kin nebo wellness.
Nutri-Score je písmenné hodnocení na obalu a A s B patří k nejlepším známkám. Změna se dotkla i lidí s bezplatnou kartou SuperPlus, která dál funguje. Její 10% sleva na čerstvé potraviny s Nutri-Score A a B se od dubna 2026 zúžila na ovoce a zeleninu se stejným hodnocením, nově ale platí bez podmínky minimální měsíční útraty. Bezplatná karta navíc dává 10 % na celý rostlinný sortiment vlastní značky.
Kolik se dá ušetřit
Delhaize při spuštění v dubnu 2026 odhadl, že rodina může s placenou kartou ušetřit oproti bezplatné až 200 eur ročně, podle kurzu ČNB z poloviny listopadu 2026 asi 4 900 Kč. Kdo do obchodu zajde jednou za čas pro pár věcí, se k takové částce těžko dostane. Nejblíž k ní má rodina, která tam nakupuje každý týden a jejíž nákup z velké části tvoří zboží s Nutri-Score A nebo B.
Přečtěte si také: Na etiketě má podlahy: Zlaté mýdlo Denkmit z dm za 37,50 Kč smaže otisky z černé lednice i pračky, vyzkoušeli jsme Nejblíž k odhadované úspoře až 200 eur ročně má rodina, která v Delhaize nakupuje každý týden a kupuje hlavně zboží s Nutri-Score A nebo B. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics.com / Pexels.
Pro nerozhodnuté má řetězec pojistku: když se po prvním roce ukáže, že slevy nepokryly ani zaplacených 12 eur, chybějící částku člen dostane zpět, musí si o ni ale sám říct.
Rodiny utíkají do diskontů
Řetězci se daří hlavně u menších domácností a starších lidí. Slabší je u rodin s dětmi, které od něj často odcházejí do diskontů. Placená karta je má udržet.
Podle profesora marketingu Gina Van Ossela z Vlerick Business School funguje i malý poplatek jako závazek: zákazník chce, aby se mu vrátil, a proto se ke kartě vrací častěji. Podle jeho názoru ale program přiláká hlavně lidi, kteří do Delhaize chodí už dnes.
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Marketingová ředitelka Delhaize Aude Mayence v rozhovoru, který skupina Ahold Delhaize zveřejnila v listopadu 2026, uvedla, že program získal za dva měsíce od startu 60 % členů plánovaných na celý první rok. Údaj pochází od samotné firmy, která počet členů nezveřejnila.
Albert zatím nic neoznámil
Albert placené věrnostní členství v Česku k 16. listopadu 2026 neoznámil. Značky skupiny Ahold Delhaize si ale zkušenosti s věrnostními programy běžně předávají.
Podle tiskové zprávy Albertu z 30. října 2026 navíc Ahold kupuje české a slovenské Tesco včetně prodejen Žabka. Dokončení převzetí se čeká ve čtvrtém čtvrtletí 2027 a musí ho schválit regulátoři včetně ÚOHS a Evropské komise.
Přečtěte si také: Zásilkovna varuje Čechy: Dárky, které nepodáte do pondělí 21. prosince, už pod stromeček nemusí dorazit V Česku zatím platíte hlavně online
U nás mají placené členství zatím hlavně online supermarkety. Rohlík Xtra stojí v listopadu 2026 po zkušebním období 199 Kč měsíčně a zrušit ho jde kdykoli. Při placení po měsících dá člověk za rok 2 388 Kč, tedy mnohonásobně víc než za belgickou kartu. Za to nabízí jiné výhody.
SuperPlus Families (Belgie) Rohlík Xtra (Česko) Cena 12 eur ročně, zhruba 300 Kč 199 Kč měsíčně, tj. 2 388 Kč za 12 měsíců Vybrané výhody sleva 10 % na výrobky s Nutri-Score A a B, o 30 % levnější dovoz doprava zdarma, sleva 10 % na BIO výrobky
Kdo by o podobném členství uvažoval, ať si nejdřív spočítá, kolik měsíčně utratí za zboží, na které by se sleva vztahovala.
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Zdroje: https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/nieuws/betaalde-klantenkaart-delhaize, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/04/22/supermarktketen-delhaize-mikt-met-betalend-abonnement-op-gezinn/, https://www.dhnet.be/conso/consommation/2026/04/21/delhaize-lance-super-plus-families-son-nouveau-programme-de-fidelite-RO7K4IYLENHMJG2VZUA3FKHMLU/, https://www.lavenir.net/actu/conso/2026/04/21/carte-de-fidelite-payante-chez-delhaize-que-vaut-la-formule-superplus-families-le-verdict-de-lexpert-gino-van-ossel-7JCDXN2G6ZCGTGTTPSVNU3GXN4/, https://www.test-aankoop.be/familie-prive/supermarkten/nieuws/interessantste-klantenkaarten-belgie, https://www.rohlik.cz/xtra?utm_id=W23, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2894900, https://cnn.iprima.cz/konec-oblibeneho-retezce-v-cesku-toto-je-duvod-525784, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.penize.cz/nakupy/499876-zaplatte-si-za-levnejsi-nakupy-majitel-albertu-laka-na-nove-vernostni-clenstvi