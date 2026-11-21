Lžíce sody do odpadu, šplouchnutí octa a dřez během vteřiny zabublá jako kotel v pohádce. Ten pohled přesvědčí snad každého, že uvnitř trubek probíhá tvrdá práce. Chemie je ale prozaičtější. Kyselina z octa a zásaditá soda se pustí do sebe, vzájemně se neutralizují a většinu energie spotřebují dřív, než se dotknou mastnoty nebo vodního kamene. Z bublající směsi zbude slaný roztok, který na vodní kámen ani na připáleniny moc nezmůže. Zachránit účinek obou surovin přitom nevyžaduje nic dražšího. Stačí je přestat slévat do jedné lahve a nasadit je postupně: ocet nejdřív rozpustí minerály, soda až potom mechanicky doleští zbytky.
Co se ve skutečnosti děje v pěně ze sody a octa
Reakci popisuje i vzdělávací materiál
Americké chemické společnosti. Kyselina octová reaguje s hydrogenuhličitanem sodným a vznikají tři produkty: octan sodný, voda a oxid uhličitý. Právě plyn tvoří efektní pěnu, která se valí přes okraj sklenice nebo stoupá z odtoku.
Bubliny tedy svědčí o tom, že probíhá reakce mezi oběma surovinami. O tom, jak intenzivně se odstraňuje špína, nevypovídají vůbec. Takzvaná „sůl“, o které se v domácích návodech občas mluví, je octan sodný. S kuchyňskou solí ho spojuje jen to, že patří do stejné chemické kategorie.
Americká organizace American Council on Science and Health k tomu poznamenává, že kombinace octa a sody patří k nejčastěji doporučovaným domácím receptům. Reakce ovšem probíhá hlavně mezi oběma ingrediencemi, nikoli mezi čisticím prostředkem a nečistotou. Podle nás je to přesná diagnóza celého triku. Slabinou nejsou suroviny samotné. Problém vzniká ve chvíli, kdy se jejich hlavní přednosti vyčerpají ve vzájemném souboji.
Proč namíchaný sprej ze sody a octa ztrácí účinnost
Ocet čistí kyselostí. Díky ní rozpouští vodní kámen, mapy na skle a šedavý mýdlový povlak ve sprchovém koutě. Soda působí opačně: je mírně zásaditá, pomáhá s pachy a mastnějšími nánosy a jako jemný prášek funguje coby šetrné abrazivum. Jakmile se smíchají, kyselost i zásaditost se z velké části vyruší. Rozpuštěná soda navíc přichází o zrnitost, se kterou by jinak drhla.
Lahev s předem připravenou směsí proto po doběhnutí reakce obsahuje převážně vodu s octanem sodným. Kdo si takový „zázračný čistič“ připravil do zásoby, uklízí víceméně slabým roztokem soli.
Uzavřená nádoba přináší ještě jedno riziko. Australské národní vědecké centrum Questacon výslovně varuje před smícháváním sody a octa v lahvi se šroubovacím uzávěrem, protože vznikající oxid uhličitý v ní nebezpečně zvyšuje tlak. Pokud doma stojí taková lahev, je rozumné ji netřepat a otevřít opatrně nad dřezem nebo venku.
Proč tedy mnohým lidem šumění v odpadu kdysi pomohlo? Americký institut NIOSH uvádí domácí recept: zhruba 120 mililitrů sody, stejný objem octa, čtvrt hodiny čekání a pak proplach horkou vodou. Vysvětlení je spíš mechanické. Tlak plynu a pěna dokážou pohnout lehkou zátkou nebo vytlačit zapáchající usazeninu ze sifonu. Rozhodující roli však nejspíš sehrává následná horká voda. Na lehké ucpání to stačit může, univerzálním čističem se z bublin ale nestane.
Nejdřív ocet, potom soda: postup proti vodnímu kameni krok za krokem
Domácí úklid nestojí na co nejsilnější směsi. Rozhoduje pořadí. U vodního kamene a koupelnového povlaku dává smysl začít kyselinou a až po ní sáhnout po prášku.
Postup pro koupelnu a vodní kámen: Ocet nastříkejte na povrch. Běžný kuchyňský ocet (5 až 8 %) lze ředit vodou 1 : 1. Silnější úklidový ocet s 10 % kyseliny klidně ještě víc, třeba jeden díl octa na dva díly vody. Nechte působit 15 až 30 minut podle síly nánosu. U silně zanesených sprchových dveří se doporučuje i 30 až 60 minut. Povrch setřete a opláchněte, aby se kyselina nepotkala se sodou. Na odolné zbytky naneste pastu ze sody a vody, zhruba tři díly prášku na jeden díl vody. Vodu přidávejte po kapkách, dokud nevznikne hustá kaše. Jemně vydrhněte a znovu opláchněte.
Mastné a připečené nečistoty si žádají opačný sled. Na plech nebo dno hrnce se hodí nejdřív sodová pasta, která potřebuje 15 až 30 minut působení, a ocet až nakonec, pokud po ní zůstanou minerální mapy.
Kam se jednotlivé suroviny hodí, ukazuje přehled:
Ocet Jedlá soda Kde exceluje sklo, zrcadla, sprchové dveře, baterie, vodní kámen, kávovary dřezy, hrnce, spáry, odpadkové koše, lednice, připáleniny, pachy Princip kyselost rozpouští minerály zásaditost a jemné drhnutí Kde opatrně přírodní kámen, mramor, citlivé materiály sklo, hliník, mramor, lakované dřevo, elektronika
Ať sáhnete po kterékoli z obou surovin, nejdřív ji vyzkoušejte na skrytém místě. Platí to zejména pro desetiprocentní ocet, který je znatelně ostřejší než běžný ocet z kuchyně.
Perkarbonát a peroxid jako česká posila tam, kde dvojice nestačí
Na zanesený odpad s organickými a mastnými usazeninami má podle nás lepší chemickou logiku perkarbonát sodný. Výrobce Solvay ho popisuje jako pevný zdroj peroxidu vodíku. Ve vodě se rozkládá na peroxid a uhličitan sodný, takže spojuje oxidační účinek se zásaditým. Obě složky přitom pracují společně, místo aby se navzájem rušily.
Výrobce Tierra Verde u perkarbonátu PUER, který prodává například Teta drogerie, doporučuje na odtoky jednu až dvě lžíce prášku, hrnek teplé vody, nejméně čtvrthodinu působení a důkladný proplach. Přímý srovnávací test se směsí sody a octa sice chybí, výrobci ale perkarbonát na potrubí výslovně doporučují.
V českých obchodech ho seženete bez potíží:
Rossmann, Nanolab Perkarbonát sodný Plus, 1 kg za 139 Kč dm, Tierra Verde PUER, 1 kg za 119 Kč dm, Úklid pro klid perkarbonát sodný, 1 kg za 169 Kč Teta, Tierra Verde PUER, 2 kg za 299 Kč Alza, AlzaEco, 2 kg za 229 Kč
Úklidový bílý ocet nabízí dm jako Tierra Verde 10 %, 750 ml za 99 Kč. Tamtéž koupíte i třiprocentní peroxid vodíku Úklid pro klid, litr za 129 Kč.
Peroxid se vyplatí hlavně u koupelnových spár a tmavých skvrn. Ocet na plíseň příliš nedoporučujeme. Německý spolkový úřad pro životní prostředí v
příručce k plísním upozorňuje, že na savých stavebních materiálech může ocet zvýšit pH a vytvořit živnou půdu, na které plíseň spíš zesílí. Peroxid jako oxidační činidlo plísně a bakterie ničí, úřad to však uvádí u koncentrací nad 10 %. Ty zároveň mohou materiály odbarvit nebo poškodit. Běžný tříprocentní peroxid z drogerie proto poslouží na povrchové skvrny, rozsáhlé napadení zdí však nevyřeší. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) připomíná, že základem je viditelnou plíseň odstranit a hlavně zjistit, odkud se v bytě bere vlhkost. Při práci s peroxidem je vhodné dobře větrat a chránit si ruce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková