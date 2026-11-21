Repliky umíme nazpaměť, ale u detailů to už bývá horší. Kdo napsal scénář? Kdo mluví za prince? V jakém ročním období se měl film původně točit? Tohle všechno kvíz prověří. Otázky se točí kolem dvou pohádek, které se u nás na Vánoce opakují nejvíc: Tři oříšky pro Popelku a S čerty nejsou žerty. Odpovědi najdete pod otázkami, nekoukejte dopředu.
Kvíz o českých vánočních pohádkách
Na Štědrý den se televize zapne a pohádky běží, ať se na ně někdo dívá, nebo ne. Popelka je jedna z těch pohádek, u kterých nejeden člen rodiny zabrblá, že už ji viděl snad stokrát, ale přesto se nakonec nemůže od děje odtrhnout. Většina z nás zná nazpamět i známou pohádku S čerty nejsou žerty. Opravdu ale víme, jak se jmenuje Popelčina sova, nebo kdo napsal písničky k čertovské komedii? Otestujte se v deseti otázkách.
1) Kdo režíroval Tři oříšky pro Popelku?
a) Bořivoj Zeman
b) Václav Vorlíček
c) Hynek Bočan
d) Zdeněk Troška
2) Z jaké země pocházel koproducent filmu?
a) Sovětský svaz
b) Polsko
c) Německá demokratická republika
d) Rakousko
3) Jak se jmenuje sova, která Popelku provází?
a) Rozárka
b) Hedvika
c) Moudrá
d) Juliána
4) Prince hraje Pavel Trávníček, jeho hlas ale patří někomu jinému. Komu?
a) Vladimíru Menšíkovi
b) Janu Libíčkovi
c) Jaroslavu Drbohlavovi
d) Petru Svojtkovi
5) V jakém ročním období se měl příběh podle původního plánu odehrávat?
a) Na jaře
b) V létě
c) Na podzim
d) V zimě
6) Který německý lovecký zámek se díky filmu stal turistickým lákadlem?
a) Moritzburg
b) Neuschwanstein
c) Sanssouci
d) Heidelberg
7) Jaký český vodní hrad posloužil jako statek macechy a Popelky?
a) Hluboká
b) Kokořín
c) Švihov
d) Lednice
8) Která pohádka Boženy Němcové stojí za příběhem filmu S čerty nejsou žerty?
a) Sedmero krkavců
b) Chytrá horákyně
c) Čertův švagr
d) Zlatovláska
9) Kdo hraje čerta Janka Vraníka?
a) Vladimír Dlouhý
b) Ondřej Vetchý
c) Josef Kemr
d) Petr Nárožný
10) Kdo napsal hudbu a texty písní k pohádce S čerty nejsou žerty?
a) Karel Svoboda a Ladislav Smoljak
b) Jiří Šlitr a Jiří Suchý
c) Petr Hapka a Michal Horáček
d) Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák
Výsledky: Správné odpovědi
- b) Václav Vorlíček. Scénář napsal František Pavlíček podle Boženy Němcové. Spojil v něm dvě její pohádky, O Popelce a O třech sestrách.
- c) Německá demokratická republika. Jde o koprodukci Československa a NDR, proto ve filmu vystupují i němečtí herci, třeba Rolf Hoppe jako král. Němci pohádku milují snad ještě víc než my. Podle průzkumu agentury YouGov patří spolu se Sám doma k jejich nejoblíbenějším vánočním filmům.
- a) Rozárka. Popelku doprovází také kůň Jurášek.
- d) Petr Svojtka. Trávníček byl tehdy čerstvý absolvent JAMU s jemným moravským přízvukem a režisér Vorlíček si pro prince přál dospělejší, romantický hlas, který postavě propůjčil Petr Svojtka.
- b) V létě. Příběh se původně odehrával v letní scenérii, ale na přání německého koproducenta se přepsal na zimu. Kostýmy přitom vznikly pro letní verzi, takže herci na sněhu pěkně vymrzli.
- a) Moritzburg. Do loveckého zámečku turisté jezdí díky pohádce dodnes.
- c) Švihov. Na jeho zasněženém nádvoří probíhalo slavné přebírání hrachu a čočky.
- c) Čertův švagr. Němcové pohádka inspirovala několik filmových zpracování, Bočanova verze je z nich ta nejznámější. Film vznikl v roce 1984 a do kin přišel na podzim 1985, proto se u něj v pramenech objevují obě data.
- b) Ondřej Vetchý. Vladimír Dlouhý je v pohádce Petr Máchal, Josef Kemr hraje hraběte.
- d) Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Hudbu složil Uhlíř, texty napsal Svěrák.
Počet bodů: Jak jste na tom?
- 9 až 10 bodů: Znáte pozadí těchto pohádek líp než většina diváků. Během vánočního vysílání můžete u obrazovky vyprávět zajímavosti.
- 5 až 8 bodů: Solidní výsledek. Pohádky máte v oku, jen na zákulisí se vám občas něco zamotá. Nevadí, na každé Vánoce se dozvíte něco nového.
- 0 až 4 body: Možná jste pohádky dosud sledovali hlavně kvůli atmosféře. To je v pořádku. Letos si při sledování všímejte i detailů.
Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz