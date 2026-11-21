Ministerstvo dopravy chce, aby lidé chodili na úřad pro nový řidičák méně často. Zatím jde ale jen o návrh. Kdo by z plánu usoudil, že mu vydrží i kartička, kterou už nosí v peněžence, bude zklamaný. A kdo by kvůli novince odkládal výměnu, může se ocitnout za volantem bez platného dokladu.
Když řidičák brzy končí
Představte si řidiče, který při placení na benzínce vytáhne řidičák a všimne si data platnosti. Kartička mu skončí na jaře 2027. Napadne ho, jestli by nebylo chytřejší počkat pár měsíců, až budou nové průkazy platit déle.
Takový nápad se může prodražit. Průkaz, kterému uplynula platnost, je podle § 118 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, neplatný. Řídit se smí jen s platným řidičákem, takže s propadlou kartičkou už za volant usednout nesmíte.
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Podle zákona o silničním provozu platí řidičák k listopadu 2026 deset let od vydání. Ministerstvo dopravy to chce změnit novelou, kterou 22. září 2026 rozeslalo k meziresortnímu připomínkovému řízení. Patnáct let by podle ní platil nově vydaný průkaz se skupinami AM, A1, A2, A, B a B+E, které opravňují k řízení mopedů, motorek, osobních aut a aut s přívěsem. Účinnost ministerstvo navrhuje od 1. července 2027.
Řidiči nákladních aut a autobusů si nepolepší. Kdo má v řidičáku zapsané i oprávnění na nákladní auto nebo autobus, musí celou kartičku včetně oprávnění pro osobní auto obnovovat po pěti letech. Ministerstvo tyto skupiny do návrhu nezařadilo, takže by se na téhle lhůtě nic nezměnilo.
Co máte v průkazu Platnost k listopadu 2026 Platnost podle návrhu AM, A1, A2, A, B, B+E (bez C a D) 10 let 15 let navíc i některou ze skupin C či D 5 let 5 let Delší lhůta jen pro nové doklady Přečtěte si také: Na etiketě má podlahy: Zlaté mýdlo Denkmit z dm za 37,50 Kč smaže otisky z černé lednice i pračky, vyzkoušeli jsme
Podle tiskové zprávy ministerstva dopravy z 22. září 2026 se platnost už vydaných průkazů automaticky neprodlouží. Delší platnost by měly jen doklady vydané po účinnosti novely. Rozhoduje přitom datum, kdy úřad nový průkaz vydá. Kartička vydaná před účinností novely tak bude platit deset let podle dnešního zákona. Přechodná ustanovení novely zatím zveřejněna nebyla.
Řidiči z úvodu, kterému kartička končí na jaře 2027, tedy před navrhovanou účinností novely, vydá úřad nový doklad ještě podle dnešních pravidel na deset let. Patnáctiletou lhůtu získá teprve při následující obnově. Úspora se projeví teprve během let. Podle našeho modelového výpočtu skončí za 40 let řízení průkaz s desetiletou platností čtyřikrát a s patnáctiletou jen dvakrát.
Zatím jde o návrh
Novela zatím neplatí. Až ministerstvo vypořádá připomínky, musí návrh schválit vláda a po ní Poslanecká sněmovna i Senát. Jako vzor ministerstvo uvádí úpravu v zahraničí, třeba v Rakousku, Dánsku nebo Německu. „Méně časté výměny dokladů ušetří čas řidičům i práci úřadům,“ uvedl v tiskové zprávě ministerstva z 22. září 2026 ministr dopravy Ivan Bednárik.
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Patnáctiletou platnost zavádí směrnice EU 2025/2205 z 22. října 2025. Vlastní předpisy k ní musí členské státy přijmout do 26. listopadu 2028 a používat je od 26. listopadu 2029. Česko chce být o víc než dva roky rychlejší.
Jak výměnu vyřídit zdarma
Úřad vaši žádost přijme nejvýš 90 dnů předtím, než vám platnost vyprší. Požádat můžete i po jejím skončení, s propadlým průkazem ale už nesmíte jezdit. Žádost podáte přes internet na Portálu dopravy nebo osobně na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
O nový řidičák můžete požádat nejdříve 90 dnů před koncem platnosti, a to online i osobně na úřadu. Ilustrační foto. Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.
Výměna kvůli konci platnosti je zdarma, když vám stačí standardní lhůta do 20 dnů. Zrychlené vydání a doručení do výdejního boxu se platí. Datum konce platnosti najdete přímo na kartičce. Nastavte si v telefonu nebo v kalendáři připomínku s předstihem a na výměnu budete mít dost času.
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Zdroje: https://pravniprostor.cz/aktuality/ministerstvo-navrhuje-delsi-platnost-ridicskych-prukazu-misto-deseti-na-15-let, https://www.autojournal.cz/?p=318564, https://ekonomickydenik.cz/novela-ridicske-prukazy-obytne-vozy/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32025L2205, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vydani-ridicskeho-prukazu-S113, https://www.finance.cz/553401-ridicak-v-mobilu-a-prisnejsi-podminky-pro-zacatecniky-co-prinese-nova-smernice-eu, https://www.autozive.cz/ridicak-15-let-platnost-od-2027/