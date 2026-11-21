Středa 18. listopadu 2026. Do Štědrého dne zbývá 36 dní, do Božího hodu 37. Právě do tohoto období se vejde malý botanický trik, který Britové a Američané znají desítky let a u nás ho skoro nikdo nevyužívá. Narcis papírovitý, v e-shopech prodávaný jako Paperwhite „Ziva“, vyžene z holé cibule během několika týdnů stonek se svazkem drobných bílých kvítků. Jejich sladká vůně dokáže ovládnout místnost. Na rozdíl od jarních narcisů přitom nepotřebuje měsíce chladu, takže se dá zasadit ještě dnes. Prošli jsme odborné příručky britských a amerických univerzit, porovnali české nabídky a spočítali, jak rostlinu načasovat, aby nekvetla v půli adventu ani až po Silvestru.
Narcis papírovitý: středomořská cibule, která chladnou zimu nepotřebuje
Botanici ho uvádějí jako
Narcissus papyraceus nebo pod obchodním jménem Narcissus „Paper White“. Podle profilu britské Royal Horticultural Society (RHS) patří do skupiny tazetta a na jednom stonku nese až deset čistě bílých, silně vonných květů s malinkou korunkou. Listy jsou úzké a modrozelené, stonky duté, výška se podle zdroje pohybuje zhruba mezi 35 a 50 centimetry.
Klíč k jeho rychlosti leží v původu. Roste ve Středomoří a na jihozápadě Evropy, kde zima znamená spíš deštivé týdny než zmrzlou hlínu. Cibule proto nečeká na dlouhý mráz jako signál k růstu. Probudí ji teplo a vlhkost, tedy přesně to, co nabízí vytápěný byt.
Rozdíl oproti narcisům z českých předzahrádek vyčísluje Wisconsinská univerzita. Běžné jarní narcisy vyžadují při rychlení 15 až 17 týdnů chladového ošetření. U papírovitého narcisu stojí v kolonce prosté „žádné“. Kdo by chtěl na Vánoce klasické žluté trubkovité narcisy, musel by je chladit už od srpna. Papírovitý stačí vytáhnout ze sáčku a posadit do misky.
Kdy sázet, aby narcis rozkvetl k Vánocům 2026
Pěstitel a florista Joey McFarland v aktuálním článku magazínu
Homes & Gardens uvádí, že většina cibulí kvete čtyři až šest týdnů po výsadbě. Při teplotě 20 až 24 °C se interval zkracuje, někdy až na tři týdny. Wisconsinská univerzita pracuje s rozmezím tři až pět týdnů, Virginia Tech dokonce se třemi až čtyřmi. Ve všech případech jde o rychlost, jakou žádná jiná vánoční rostlina z cibule nenabídne.
McFarland doporučuje začít do poloviny listopadu. Výsadba 18. listopadu tedy přichází o pár dní později, kalendář ale pořád hraje pro pěstitele. Do 24. prosince zbývá pět týdnů a jeden den, do 25. prosince pět týdnů a dva dny. Obojí leží uprostřed základního rozmezí.
Teplota funguje jako plynový pedál:
Umístění Teplota Co čekat Teplý obývák, blízko topení 20 až 24 °C Květ už za 3 až 4 týdny, tedy možná v půli prosince; delší a měkčí stonky Chladnější světlá místnost, chodba, ložnice 18 až 21 °C Pomalejší start, lepší šance trefit svátky; pevnější a nižší rostlina
Podle nás má pozdní listopadová výsadba nejlepší vyhlídky v té chladnější variantě. Kdo cibule postaví do vyhřátého pokoje, riskuje, že kvítky odkvetou dřív, než se rozbalí první dárek. Užitečný trik nabízí Univerzita v Missouri: nechat rostliny první dny v chladnějším prostředí a teprve s nasazenými poupaty je přenést do tepla. Pevnější růst je pak zadarmo.
Kdo chce mít bílé květy po celou zimu, může cibule sázet postupně. Homes & Gardens doporučuje novou várku každé dva týdny od října do ledna. Samotné květy po rozevření vydrží zhruba týden i déle.
Substrát, nebo voda s kamínky? Kde číhá hniloba a poléhání
Narcis papírovitý zvládne obě metody, a proto se z něj stal oblíbený vánoční dárek v zámoří.
V substrátu: mělká nádoba s propustnou zeminou, ideálně s odtokovým otvorem, cibule špičkou nahoru, krček nechat vyčnívat nad povrch, zalévat pravidelně, ale zem nerozmáčet.
Ve vodě s kamínky: na dno skleněné misky nasypat pět až osm centimetrů oblázků nebo štěrku, cibule do nich zapíchnout tak, aby stály pevně, dolít vodu jen ke spodku cibule, kořeny si ji najdou samy.
Varianta se sklem vypadá efektněji, protože je vidět bílá spleť kořenů. Skrývá ale dvě úskalí. Pokud hladina vystoupá nad spodek cibule, začne cibule hnít. Upozorňuje na to Wisconsinská univerzita, Homes & Gardens i český e-shop Wisterra. Druhý problém je statika. Univerzita v Missouri výslovně uvádí, že cibule v zemině se snáz udržují a méně se převracejí než ty v kamíncích.
Poléhání trápí papírovité narcisy obecně. V teple a při slabém světle se stonky vytahují, měknou a pod tíhou květů se ohýbají. RHS radí nestavět nádoby nad radiátor ani do průvanu, Wisterra dodává, že rostlina potřebuje hodně světla. V českém paneláku s ústředním topením to znamená parapet bez radiátoru pod ním, případně světlou chodbu. Osvědčeným pomocníkem je kruh z vrbových proutků nebo jutový provázek kolem trsu, který zároveň funguje jako vánoční ozdoba. Pro začátečníka doporučujeme substrát. Sklo s oblázky je spíš pro toho, kdo si pohlídá hladinu vody a nevadí mu podpírat stonky.
Vůně, která zaplní pokoj, a kde koupit cibule Ziva
Floridská univerzita popisuje vůni jako sladkou, schopnou naplnit celou místnost. Wisterra ji označuje za intenzivní. Virginia Tech přidává praktickou poznámku: ve větším počtu cibulí bývá aroma tak výrazné, že některým lidem nesedí. Pro někoho je to opojná zimní vůně, jiný v ní cítí něco nasládle těžkého.
Dávkovat se dá jednoduše, počtem cibulí:
1 až 3 cibule do menší místnosti nebo do bytu, kde žije někdo citlivý na vůně, 4 až 6 cibulí pro výrazný efekt na jídelním stole nebo v obýváku, což je i počet, se kterým pracuje Univerzita v Missouri, větší skupina do vstupní haly či zimní zahrady.
Do ložnice bychom papírovité narcisy nedávali vůbec. Ráno by se člověk mohl probudit v hustém oblaku vůně.
České e-shopy cibule nabízejí většinou pod jménem Ziva, často zařazené mezi podzimní cibuloviny. Při kontrole nabídky jsme narazili například na tyto položky:
Obchod Balení Cena Stav při kontrole SemenaOnline 3 ks 60 Kč skladem Wisterra 5 ks 142 Kč vyprodáno Jahodárna Brozany 5 ks 109 Kč předobjednávka
Jedna cibule tak vyjde zhruba na 20 až 28 korun. Miska na čtyři až šest kusů se vejde do ceny menší vánoční hvězdy. Cibuloviny ovšem patří k sezonnímu zboží a zásoby mizí rychle, takže je rozumné objednat co nejdřív.
Voňavější soupeř vánoční hvězdy, ovšem mimo dosah koček a dětí
Česká vánoční tradice stojí na vánoční hvězdě, jmelí a jehličí, v některých domácnostech také na hyacintech a hvězdnících. Papírovitý narcis do této sestavy přináší něco, co jiným chybí. Vánoční hvězda láká barevnými listeny, ale nevoní. Jmelí je spíš dekorativní zeleň. Hyacint voní stejně silně, jenže pro vánoční kvetení potřebuje speciálně připravené cibule a chladnou místnost kolem 18 °C. Narcis papírovitý stačí vybalit a zasadit.
Homes & Gardens dokonce doporučuje obě rostliny spojit: bílé stonky narcisu dodají červené vánoční hvězdě výšku a kompozice působí méně okoukaně. Podle nás je to nejsympatičtější způsob, jak tradici neopustit a přitom ji osvěžit.
Bezpečnost je potřeba brát vážně. Americká organizace ASPCA řadí papírovitý narcis mezi rostliny jedovaté pro psy, kočky i koně. Obsahuje lykorin a další alkaloidy, po pozření se objevuje zvracení, slinění a průjem, při větším množství i závažnější projevy. Nejvíc toxických látek ukrývá cibule. Univerzita v Severní Karolíně upozorňuje také na podráždění kůže při manipulaci. Misku je proto třeba postavit mimo dosah dětí a zvířat. Platí to i pro vodu, ve které cibule stojí; kočky ji rády ochutnají.
Po odkvětu se s rostlinou většinou loučíme. Univerzita v Missouri uvádí, že cibule se k druhému rychlení nehodí a běžně se vyhazují. RHS sice připouští dosušení a další pěstování na chráněném slunném místě, v českém klimatu bychom ale na novou sezonu nesázeli. Narcis papírovitý je sezonní dekorace se vší pompou, podobně jako řezaný stromek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková