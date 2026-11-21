Rekordních 195 km silnic II. a III. třídy opravili letos silničáři v Plzeňském kraji
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Rekordních 195 km silnic II. a III. třídy opravili letos silničáři v Plzeňském krajiZdroj: Helena Frintová
Článek byl publikován 21.11.2026 17:02
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