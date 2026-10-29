Spadané listí nevyhazujte: kompostováním získáte nejvýživnější hnojivo pro zahradu

Jak správně kompostovat listí pro výrobu toho nejvýživnějšího hnojiva pro vaše rostliny? Spadané listí nevyhazujte! Podívejte se na postup, jak kompostovat listí krok za krokem.
Spadané listí nevyhazujte – kompostováním získáte cenné hnojivo
S příchodem podzimu přichází na řadu úklid zahrady a neustálé hrabání spadaného listí. Většina majitelů zahrad odnáší pytle listí do odpadu nebo je pálí, což je velká škoda!
Kompostování listí je jedním z nejlepších způsobů, jak tento biologický a vysoce výživný odpad zpracovat a využít naplno. Podívejte se, jak správně listí kompostovat, aby už zjara posloužilo jako organické hnojivo do vašich vyvýšených záhonů, skleníku i jako mulč ke keřům a stromům.
Proč listí kompostovat?
Spadané listí je bohaté na množství živin a uhlík, což z něj dělá tu nejlepší „hnědou“ složku kompostu. Pokud se kompostuje správně a smíchá se se zelenou hmotou, jako je tráva nebo kuchyňské zbytky, vznikne ideální směs pro zdravý rozklad na výživný kompost.
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Výhody kompostování listí:
Zlepšuje schopnost půdy zadržovat množství živin a vody – správně rozložené listí obohacuje zeminu o cenné minerály, které podporují zdravý růst rostlin, čímž se snižuje potřeba aplikace chemických hnojiv.
Zlepšuje strukturu půdy – listí přeměněné na humus výrazně zvyšuje její vzdušnost, což ocení především kořenový systém rostlin.
Podporuje půdní mikroorganismy – kompostované listí vytváří skvělé prostředí pro půdní mikroorganismy, jako jsou bakterie a houby, které jsou důležité pro rozklad organických materiálů.
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Jak nejúčinněji kompostovat podzimní listí
Při kompostování listí je třeba dbát určitých pravidel. Listí se všeobecně kompostuje velmi pomalu, proto se doporučuje listí posekat rotační sekačkou. Drcení listů a jejich mísení s posekanou trávou rovnou připraví směs vhodnou do kompostéru.
Studené a horké kompostování listí
- U studeného kompostování se doporučuje použít 60 % listí a doplnit ho o 40 % dusíkatých materiálů, jako jsou zbytky potravin, tráva a zeleninové listy. Smísením se docílí rovnoměrného rozkladu.
- U horkého kompostování by měl mít kompostér alespoň 1 m3, aby udržel teplo a urychlil proces rozkladu. Vrství se 20 cm vrstva listí a 2 cm jiného dusíkatého materiálu.
Jak dlouho trvá, než se listí při kompostování rozloží?
Listí se rozkládá asi 6 měsíců v závislosti na druhu listí, podmínkách kompostování a zvoleném postupu.
Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete, aby se listí rozkládalo rychleji? Než ho dáte na kompost, přejeďte ho sekačkou. Nadrcené listy se lépe promíchají s trávou a dalšími rostlinnými zbytky, které urychlují proces rozkladu. Nezapomeňte hlídat vlhkost v kompostéru. Kompost by neměl nikdy vyschnout, ale nesmí být ani přemokřený.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: meneodpadu | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz