Listopadové ráno, první jinovatka a na mladé jabloni u plotu chybí koncové pupeny. O kus níž je kůra ohryzaná do světlého dřeva, typický podpis zajíce. Přitom majitel kmínek na začátku podzimu poctivě natřel. Takový nátěr drží jen omezenou dobu: smyje ho déšť, překryje sníh a nové přírůstky zůstanou neošetřené. Hladová zvěř navíc rychle pochopí, že nepříjemný pach jí nic neudělá. Proti tomu zahrádkáři i lesníci nasazují vrstvenou obranu. Pach člověka z odstřižených vlasů slouží jako první varování a rukávec, pletivo nebo plot jako skutečná pojistka. Spočítali jsme, kolik která vrstva stojí a jak ji sestavit, aby vydržela až do jara.
Proč repelent na kmeni vyprchá dřív, než skončí zima
Pachové a chuťové odpuzovače mají společnou slabinu. Působí jen tak dlouho, dokud na kůře zůstávají v dostatečné koncentraci. Vítr, UV záření, srážky i závlaha je postupně odbourávají. Univerzita v Marylandu proto ve své příručce The 4 Pillars of Managing Deer Damage uvádí, že ve vegetačním období se repelenty obnovují zhruba po sedmi až třiceti dnech, za deštivého počasí a při rychlém růstu ještě častěji. Starší bulletin téže instituce dodává, že při velkém tlaku zvěře nelze od komerčního přípravku čekat víc než pět až šest týdnů ochrany.
Druhým důvodem je zvyk. Kalifornský program integrované ochrany rostlin UC IPM jmenuje tři příčiny selhání: nedostatek jiné potravy, návyk zvěře a vymývání po dešti. Srnec, který opakovaně ucítí odpudivý pach bez jakéhokoli následku, si jej přestane spojovat s nebezpečím. V zimě, kdy louky zapadají sněhem a nabídka potravy řídne, rozhoduje hlad rychleji než nos. Proto marylandští odborníci doporučují typy repelentů střídat.
Prodejci pachových ohradníků s návykem počítají přímo v sortimentu. Sada HAGOPUR obsahuje dvě varianty spreje, aby se zvěř nestihla přizpůsobit jedinému pachu, a jedna aplikace podle obchodníka vydrží nanejvýš čtyři týdny. Ani profesionální výrobek tedy nemá jednorázovou jistotu.
Lidské vlasy v punčoše: levné varování, že tu hospodaří člověk
Pach člověka patří k nejsrozumitelnějším signálům, jaké divoká zvěř zná. Lidé ho přitom mají k dispozici zdarma. Zahrádkářská poradna Receptář na
Dvojce Českého rozhlasu radí vyžádat si od holiče nebarvené pánské vlasy, nacpat je do staré punčochy a přivázat ke stromku nebo keři. Barvené odstřižky obsahují chemii, která přirozený pach přebíjí.
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Marylandské univerzity: do jemného síťového sáčku nebo nylonové punčochy patří alespoň dvě velké hrsti vlasů, sáček se zavěšuje zhruba 71 až 81 cm nad zemí, tedy v úrovni nosu srnčí zvěře, u větších stromů by rozestupy mezi sáčky neměly přesáhnout 90 cm, vlasy se mají měnit jednou měsíčně a do zásoby se skladují v plastových sáčcích.
Vyplatí se předem s kadeřnictvím domluvit, aby odstřižky schovávalo zvlášť. Volně rozházené po záhonech se rozfoukají a pach rychle ztratí. Podle nás mají vlasy v ochranném systému přesně vymezenou roli. Zvěř ještě před prvním kousnutím upozorní, že místo není bezpečné, a doplní chemický nátěr o pach, na který si zvykne hůř než na vůni přípravku. Měsíční výměna navíc přiměje majitele pravidelně chodit kolem stromků, kontrolovat pásky a všimnout si poškození dřív, než se rozšíří. Samy o sobě ale kmínek neubrání. Spolu s mechanickou zábranou tvoří levnou a funkční obranu, která chemii nahrazuje nebo posiluje.
Rukávec, tubus nebo plot: zábrana, kterou zvěř nepřekousne
Výchozí zdroj tohoto textu, zahradnický průvodce GEOmall, staví mechanickou ochranu na první místo a před spoléháním jen na chemii výslovně varuje. Podobně postupují Lesy ČR: u jednotlivých cenných sazenic doporučují vysoké drátěné či plastové tubusy nebo dřevěné rozsochy, nátěry repelenty uvádějí jako doplňkovou metodu.
Výšku zábrany určuje škůdce. Zajíc ohryzává kůru nízko u země, srnec a jelen dosáhnou na výhony i pupeny a navíc v době vytloukání odírají o kmínky lýčí z paroží. Myslivecké zdroje kladou vytloukání ročních srnců převážně do června, někdy už do konce května, jindy až do července.
Zvěř Zahradní plot (GEOmall) Lesní oplocenka (VÚLHM) Na co si dát pozor Zajíc 60 až 90 cm hustší vodorovné dráty dole pletivo zapustit 5 až 15 cm do země Srnčí 1,2 až 1,5 m 160 cm oka max. 20 × 15 mm, spodek přikotvit U-skobami Jelení 1,8 až 2 m 220 cm na větrných místech vzpěry a napínací drát
Lesnický
průvodce VÚLHM o ochraně proti škodám působeným zvěří a hlodavci je k výšce přísnější než zahradnické rady. Pro zahradu u lesa proto dává smysl držet se horní hranice: proti srnkám aspoň 1,5 až 1,6 metru, proti jelenům spíš přes dva metry.
Pokud chráníte jen několik stromků, ekonomičtější volbou bývá individuální kryt. Plastový samosvorný rukávec Flexguard o výšce 80 cm se prodává po pěti kusech za 238,37 Kč, jeden kmínek tak vyjde zhruba na 48 Kč. Lesnické pletivo vysoké 160 cm stojí podle ceníku firmy Retic pro rok 2026 přibližně 33 až 59 Kč za metr, dvoumetrové 37 až 54 Kč. Sloupky, kotvení a práce jsou navíc. Elektrický ohradník vyžaduje údržbu porostu, protože mokrá tráva u paty plotu podle UC IPM snižuje napětí a s ním i účinnost.
Cervacol, Aversol a Morsuvin: kolik stojí nátěr na tisíc sazenic
Chemická vrstva je na jeden kmínek nejlevnější, platí se ale termínem aplikace a pravidelnou kontrolou. Pro přehled jsme přepočetli ceny českých přípravků podle doporučených dávek:
Přípravek Cena Dávka na 1 000 sazenic Náklad na 1 000 sazenic Kdo smí koupit Cervacol Extra 184 Kč/kg (balení 5 kg) 2 kg cca 368 Kč bez omezení Aversol K 102,90 Kč/kg (balení 10 kg) 3 až 8 kg cca 309 až 823 Kč jen profesionálové s osvědčením Morsuvin New Formulation 1 304 Kč/14 kg 4 až 6 kg cca 372 až 559 Kč 14kg balení profesionálům, malobalení i hobby pěstitelům
Pro zahrádkáře vychází nejschůdněji Cervacol Extra. Podle
registru přípravků ÚKZÚZ je povolený od září 2024 pro všechny kategorie uživatelů a počítá s jediným nátěrem za sezónu. Ošetření jednoho stromku pak stojí méně než korunu. Morsuvin má platnou registraci do roku 2039 a v malém balení ho smí použít i neprofesionál. Aversol K zůstává doménou lesníků. Listopad je poslední chvíle a jaro přinese vytloukání
Kalendář ochrany lesa VÚLHM řadí aplikaci repelentů proti zimnímu okusu do září, v říjnu se dokončují nátěry a opravy oplocenek a v listopadu má být hotová veškerá ochrana proti zimnímu ohryzu. Kdo ještě nestihl stromky zabezpečit, má poslední příležitost. Lesníci tuto práci neodkládají ani z jiného důvodu: vyhláška ministerstva zemědělství ukládá vlastníkům lesa sledovat škody zvěří a chránit ohrožené porosty proti okusu a loupání nejméně na jednom procentu výměry v honitbě.
Přes zimu se vyplatí po každé větší sněhové nadílce obejít výsadbu. Závěje zvednou zajíce výš a pletivo nebo rukávec, který v listopadu stačil, může najednou končit pod jeho tlapkami. Zároveň je čas vyměnit sáčky s vlasy.
Pokud zvěř přesto zaútočí, rozhoduje rychlost. Zahrádkáři sdružení v ČZS doporučují okousaná místa co nejdřív zatřít stromovým balzámem, aby rána nevysychala. Dobře funguje i štěpařský vosk, v mrazu však špatně přilne. Silně poničené větve je lepší odstranit. Když je kůra ohryzaná kolem dokola, mladý levný stromek se obvykle vyplatí nahradit, cenný kus může zachránit přemostění roubováním od zkušeného štěpaře. Na jaře pak nastupuje druhá vlna rizika, protože od května do července srnci vytloukají paroží právě o mladé kmínky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková