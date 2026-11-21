Když bolest ramene nedá pokoj: Menší potíže dokáže zmírnit i led v ručníku a pár dní klidu
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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Genusfotografen / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 21.11.2026 16:41
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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