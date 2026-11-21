Před Vazební věznicí Hradec Králové se v neděli 22. listopadu uskuteční demonstrace na podporu dvou propalestinských aktivistů, kteří jsou zadržováni v souvislosti s březnovým požárem výrobního areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích. Protestující chtějí vyjádřit solidaritu s vězněnými a upozornit na to, co označují za státní represe a porušování jejich práv.
Shromáždění se uskuteční od 13.30 hodin v ulici U Soudu. Jeho iniciátory jsou skupiny Prague4Palestine, FreeTheCzechElbit11, PRDEL (Pečliví Rozšafní Dobrovolně Energičtí Lidé) a Hradec Králové pro Palestinu. Během odpoledne zazní několik proslovů, součástí programu bude také DJ set. Po skončení protestu se účastníci přesunou do Bajkazylu, kde budou psát dopisy vězněným.
„Akci vnímáme jako příležitost upozornit na problematiku demonizace aktivismu, státních represí a postavení lidí, kteří se veřejně angažují v politických a společenských otázkách,“ uvedli zástupci skupiny Hradec Králové pro Palestinu. Podle nich je důležité, aby téma zacházení s aktivisty a jejich práva na svobodu projevu nezůstávaly mimo veřejnou debatu.
Podobně akci vnímají také členové skupiny PRDEL. „Přijde nám dobré, že bylo možné uspořádat akci přímo před vazební věznicí, a že se díky tomu problematika represe a aktivismu dostala do veřejného prostoru,“ uvedli. Cílem jejich účasti je podle vlastního vyjádření vyjádřit solidaritu s propalestinskými aktivisty.
Organizátoři upozorňují také na podmínky vazby
Vedle samotného zadržení chtějí organizátoři upozornit také na podmínky, ve kterých se podle nich aktivisté nacházejí. Odvolávají se přitom na dopisy, které měli věznění poslat z vazební věznice. V nich si podle organizátorů stěžují na nedůstojné zacházení. Několik dní údajně nedostávali jídlo, protože jim vězeňská služba odmítala poskytovat veganskou stravu.
Tato tvrzení se však redakci nepodařilo nezávisle ověřit před uzávěrkou tohoto článku.
Věznice o demonstraci ví
O plánovaném shromáždění má vedení Vazební věznice Hradec Králové informace. Podle ředitele Pavla Tomáška zařízení vyhodnocuje dostupné informace a případná bezpečnostní rizika.
„V této souvislosti spolupracujeme s Policií ČR a podle potřeby také s dalšími příslušnými orgány. V závislosti na konkrétních okolnostech přijímáme odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti a řádného chodu věznice,“ uvedl Tomášek.
Případ se týká březnového požáru pardubické zbrojovky
Požár ve výrobním areálu společnosti LPP Holding v Pardubicích vypukl 20. března letošního roku. Při požáru zasahovalo deset hasičských jednotek. Přestože byl požár uhašen ještě téhož dne, oheň zničil nejen sklad, ale zasáhl i vedlejší administrativní budovu. Odhadovaná škoda se vyšplhala na stovky milionů korun.
K útoku se následně přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdila, že jejím cílem bylo protestovat proti výrobě zbraní určených pro Izrael. Vyšetřovatelé případ kvalifikují jako teroristický útok a obviněné podezírají také z účasti na teroristické skupině.
V souvislosti s případem policie postupně zadržela jedenáct lidí. Podle informací z 13. listopadu jich osm zůstávalo ve vazbě v České republice, další tři byli zadrženi v Polsku. Okresní soud v Pardubicích přitom v listopadu zamítl další žádost jednoho z obviněných o propuštění z vazby.
Všichni zadržení jsou v této fázi trestního řízení považováni za obviněné, nikoliv pravomocně odsouzené. O jejich případné vině rozhodne soud.