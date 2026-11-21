Ředitel Vzdělávacího zařízení Jihlava Martin Souček se svým týmem instruktorů na úvod seznámili pana velvyslance s historií policejního školství a hlavně se současným systémem vzdělávání a přípravy budoucích policistů v rámci Policie České republiky. Pan ředitel a americký velvyslanec společně prošli stanoviště výcvikového areálu, kde zrovna probíhaly modelové situace, na kterých se budoucí strážníci učili taktiku zákroků.
Pan velvyslanec byl zvědav na dobu výstavby moderního výcvikového areálu. Tipoval si dva roky. Pan ředitel Souček se tak pochlubil, že areál byl postaven za neuvěřitelných jedenáct měsíců.
„Je skvělé mít možnost trénovat zadržení pachatele v podmínkách, které se reálně podobají objektům, kde by se mohl pachatel skutečně v reálném životě ukrývat,“ ocenil pan velvyslanec Nicholas Merrick výuku taktiky zákroku s použitím donucovacích prostředků a s použitím zbraně. A ani nápad využití víceúčelové budovy k výcviku různých situací, jako je například zákrok v noci či slaňování, nezůstal nedoceněn. „Pro účely těchto modelových situací v rámci výcviku policisté používají FX zbraně,“ vysvětlil Martin Souček. Výcvik dopravních policistů
V areálu si osvojovali taktiky zastavení vozidla a provedení silniční kontroly budoucí silniční policisté. Pana velvyslance zaujala mobilní bezpečná platforma, díky které může operační středisko efektivně řídit nasazení sil a prostředků. Viděl také jak v praxi probíhá výuka násilného zastavení vozidla a zastavení vozidla pomocí zastavovacích pásů.
Pro taktiku násilného zastavení vozidla – pit manévru – čeští policisté získávali zkušenosti ve Spojených státech amerických a mohu říct, že se nám daří v rámci policisty velmi dobře připravit na situace, kdy je vhodné v případě nutnosti, tento způsob zastavení ujíždějícího vozidla použít.Martin Souček — Ředitel Vzdělávacího zařízení Jihlava
Pan velvyslanec si prohlédl například prostory kryté haly pro výcvik motocyklistů, nebo „mini“ vlakového nádraží. Viděl i průběh výcviku zákroku proti podnapilému cestujícímu, který působil výtržnosti, či závěrečnou praktickou zkoušku jízdy v extrémních terénních podmínkách. Areál nabízí různé překážky, které simulují situace, se kterými se policisté mohou potkat. Díky nim získávají budoucí strážníci kvalitní řidičské dovednosti.
„Velice vám děkuji za možnost být zde s vámi a mít možnost seznámit se s tím, jak provádíte výcvik policistů. Dobře a kvalitně vycvičený policista je spolehlivý ve své službě. Já jsem v kontaktu s vašimi policisty a vím, že jsou to profesionálové, a proto se v České republice můžeme cítit bezpečně. To je také důvodem, že sem míří velké množství turistů ze zahraničí,“ řekl na závěr pan velvyslanec Nicholas Merrick. Doplnil, že silné policejní složky začínají špičkovým výcvikem.