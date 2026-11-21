Na Aukru visela v listopadu 2026 položka s prostým názvem „Ton: raritní židle Antonín Šuman, 1959 Československo“ a cenovkou 8 800 Kč. O dva měsíce dřív se na Bazoši objevil podobný exemplář za 8 000 Kč: bukový masiv, buková překližka, model 1150-E-2773 vyráběný jen do roku 1966, původní bytový stav. Pro srovnání, zbrusu nová thonetka č. 14 dnes u TONu vychází od 7 920 Kč. Starý kus z poválečné dílny se tak cenově dotýká ikony, která se prodává přes 160 let. Rozhodně ale nejde o pravidlo pro každou vrzavou sesli z chalupy. Nejvíc vynese židle, u níž se sejde čitelný design, doložitelný původ a stav, který dává sběrateli smysl.
Antonín Šuman: 650 návrhů z Bystřice pod Hostýnem
Šuman (1924-1998) nastoupil roku 1949 do znárodněného podniku Thonet, z něhož se v roce 1953 stal TON. Zůstal tam až do roku 1983. Generální ředitel TONu Milan Dostalík při zahájení retrospektivy v roce 2024 uvedl, že designér vytvořil přes 650 návrhů, většina se dostala do výroby a zhruba čtyřicet sbíralo ocenění doma i za hranicemi. Podle oficiální historie TONu patřil k architektům, pod jejichž vedením po roce 1953 vznikalo nové tvarosloví firmy, včetně bruselského stylu po Expu 58.
Muzejní instituce o něm vědí dávno.
Moravská galerie v Brně uchovává ve sbírce jeho židli z roku 1967, ohýbaný buk o rozměrech 82 × 46 × 54 cm. Od 25. května do 22. září 2024 pak Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem připomnělo sté výročí autorova narození výstavou, kde vedle hotových kusů visely autorské kresby i dílenské červené šablony, zapůjčené soukromými sběrateli a samotným TONem.
Právě kurátorská pozornost dokáže trh rozhýbat. U Jindřicha Halabaly popisují odborníci, jak ceny vyskočily po výstavách a odborném znovuobjevení. Dá se čekat, že podobný mechanismus pomůže i Šumanovi, jehož jméno se po bystřické retrospektivě vrátilo do povědomí.
Spoje z krátkého buku prozradí víc než štítek
Nejzajímavější stopa vede do druhé poloviny 70. let. Podle doprovodného materiálu výstavy, který citoval
DrevMagazin, tehdy v Bystřici chyběly dlouhé bukové hranolky. Šuman místo kapitulace sáhl po kratších dílech a jejich spoj záměrně zvýraznil. Z technického omezení udělal výtvarný detail, který zjemňoval jinak strohou formu se silnějším kulatým profilem.
Kdo na takové židli najde viditelný napojený úsek, má v rukou pravděpodobně záměr, nikoli opravu po neopatrném kutilovi. Spoj je ovšem jen jedním kamínkem mozaiky. Sběratelé obvykle prověřují celou řadu znaků:
štítek nebo razítko výrobce: TON, Tatra nábytok Pravenec, případně Mier n. p. Topoľčany, opěradlo z ohýbané překližky s měkce tvarovanou plochou, bukovou masivní kostru, pevnou a bez viklání, dobové čalounění nebo alespoň jeho zbytky, původní lak se stopami stáří, který dokládá, že kus nikdo hrubě nepřebrousil.
Proti klasické thonetce působí šumanka moderněji. Model č. 14 z roku 1859 stojí na šesti kusech ohýbaného dřeva a kavárenské lehkosti; TON jich prodal přes 80 milionů. Šumanovy židle z 50. až 70. let nesou tvarosloví poválečné moderny: sevřenější siluetu, výraznější profily a překližková sedadla či opěrky.
Ceny Šumanových židlí: od pár stovek po osm tisíc
Rozpětí je obrovské a začíná hluboko dole. V dubnu 2026 skončila na Aukru bez jediného příhozu nabídka tří židlí „dle návrhu Antonína Šumana“ od Tatry nábytok, a to za 700 Kč. Jedné chyběl čalouněný sedák. Čtveřice označená jménem designéra se neprodala ani za 1 999 Kč, což podle našeho výpočtu dělá zhruba 500 Kč za kus.
Nabídka Cena Za kus přibližně Aukro, 3 židle Tatra, chybí sedák, bez příhozu 700 Kč 233 Kč Aukro, 4 židle A. Šuman, bez příhozu 1 999 Kč 500 Kč Bazoš, běžná inzerce (říjen 2026) 1 000-2 800 Kč dle inzerátu Kanape, renovovaný kus Mier, šelaková politura 4 999 Kč 4 999 Kč Bazoš, raritní model z roku 1959 8 000 Kč 8 000 Kč Aukro, raritní model z roku 1959 8 800 Kč 8 800 Kč
Pelmel v archivu uvádí částky 2 500 Kč i 10 000 Kč, jenže u některých položek míní komplet. Tady číhá nejčastější omyl: kdo porovná cenu jedné židle s cenou sady, snadno přestřelí, nebo naopak prodělá. Vždy se vyplatí dohledat, zda inzerent počítá kusy, nebo celek.
Co dělí pětistovku od osmi tisíc? Především jistota autorství a vzácnost modelu. Exempláře z horní příčky mají v popisu rok návrhu, katalogové číslo, materiál a dobu výroby. Spodní patro tvoří kusy s nejasnou atribucí, chybějícími díly nebo uvolněnou konstrukcí. Velkou roli hraje i prodejce: profesionál s kvalitními fotografiemi a možností faktury si řekne víc než soukromník s jediným rozmazaným snímkem.
Kudy vede cesta k nejvyšší ceně
Než kdokoli sáhne po brusném papíru, měl by židli důkladně nafotit: celkový pohled, opěradlo, spodní stranu sedáku, štítek, spoje, nohy, čalounění i každé poškození. Amatérská renovace umí sběratelskou hodnotu spolehlivě zničit, protože kupec hledající originál ocení starý lak a dobovou látku víc než čerstvý nátěr z hobbymarketu.
Odborný zásah dává smysl jindy. Běžný kupec, který si chce na židli sednout, upřednostní pevnou kostru a čisté čalounění. TON v Bystřici pod Hostýnem nabízí servis historického ohýbaného nábytku: přečalounění, přebroušení s mořením, nový lak, opravu či výměnu dílu i rákosový výplet. Cenu konkrétní práce stanoví až podle fotografií poškození. Kanape svůj renovovaný kus od podniku Mier ošetřilo šelakovou politurou a prodává ho za 4 999 Kč, což ukazuje, kam se poctivě opravená židle může dostat.
Pro samotný prodej existuje několik cest:
Aukro poslouží jako test poptávky, nízká vyvolávací cena však nemusí přilákat jediný příhoz. Bazoš a Sbazar fungují pro rychlý přímý obchod, pokud inzerát doprovodí ostré fotky a přesný popis. Vintage obchody vykupují pohodlně, Pelmelu v Pardubicích stačí poslat snímky e-mailem. Výkupní částka bude logicky nižší než koncová cena v regálu. Specializovaný prodejce nebo aukce se hodí pro značený, vzácný či výborně dochovaný exemplář.
Šumanky se v inzerci vynořují po celé republice, od Prahy přes Olomouc, Prostějov a Chrudim až po Rakovník, České Budějovice či Zlín. Vyráběly se sériově, takže skončily v bytech, chalupách i pozůstalostech. Šance, že jedna stojí zaprášená v rohu podkroví, je proto reálná.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková