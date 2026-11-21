Na výplatních páskách je mzda od ledna, ale evidenční list uvádí kratší dobu. Člověk dokument založí s tím, že se ozve, až dostane odpověď z účtárny. Právě v té chvíli si potřebuje poznamenat, kdy stejnopis dostal. U sporu o evidenční list nezačíná třicetidenní lhůta běžet až odpovědí zaměstnavatele. Po letech pak může oprava vypadat jako hledání chybějícího zaměstnání, přestože člověk měl při převzetí před sebou konkrétní nesrovnalost, kterou mohl řešit hned.
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Žádost o opravu by měla říct, které údaje nesedí
Evidenční list důchodového pojištění je jeden z dokladů, ze kterých správa sociálního zabezpečení vychází při posuzování důchodu. Kdo dostane stejnopis a objeví chybu, může zaměstnavateli napsat, které období nebo výdělek podle něj chybí, a připojit údaje z výplatní pásky či další doklad, podle něhož nesrovnalost našel. Taková zpráva dává mzdové účtárně konkrétní údaj, který může porovnat se záznamem na listu. Pokud zaměstnavatel chybu napraví, je důležité zkontrolovat také opravený stejnopis, který si zaměstnanec ponechá.
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Čekání na účtárnu lhůtu neposune
Jestliže zaměstnavatel na žádost list ani stejnopis neopraví, podle ČSSZ lze požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, aby o sporu rozhodla. Je na to 30 dnů od převzetí stejnopisu. Vyplatí se tedy uchovat nejen kopii listu a doklady k chybě, ale také datum převzetí a žádost o opravu. Když účtárna ani po několika týdnech nereaguje, nezbývá člověku na další krok nových třicet dnů. Pro správu je užitečné mít po ruce konkrétní zápis i vysvětlení, proč podle zaměstnance nesouhlasí.
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U údajů z roku 2026 záleží na tom, co zaměstnanec dostal
Toto pravidlo se týká sporu o zápis v převzatém evidenčním listu. Rok 2026 je přechodný a ČSSZ rozlišuje starší evidenční listy a údaje předávané prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. U období před rokem 2026 se evidenční listy dál používají například pro dodatečná podání a opravy. Když člověk najde v online přehledu prázdné místo, měl by si nejdřív ujasnit, zda drží stejnopis s chybným zápisem, nebo teprve zjišťuje, proč v evidenci období schází. Od toho se odvíjí, jaké podklady má smysl shánět a s čím se obrátit na správu sociálního zabezpečení.
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