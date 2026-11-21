Česká fantastika má určitou tradici, kterou filmaři v poslední době rádi zkoušejí rozvíjet. Přitom sice vycházejí z toho, co čeští diváci znají, zároveň ji aktualizují o tradice a modely zahraničních přístupů. Máma a Táta jsou Boží navazují na aktuální trendy. Tvůrci se částečně odvolávají právě na tradici, již měla fantastika v české a československé tvorbě, otázkou ale je, jak moc se těch tradic drží a jak moc jim funguje, když od nich upouštějí.
Součástí tvůrčího týmu Mámy a Táty je také producent Petr Kubík, jeden z tvůrců franšízy Princezna zakletá v čase, a na novém filmu je to dost znát. Snímek balancuje mezi americkými modely rodinných fantasy i tradicemi českých pohádek, přičemž se soustředí hlavně na akci a trikovou podívanou. Z českých tradic je přítomná hlavně příchylnost ke slovanské mytologii a situační humor, v němž se fantastický motiv dostává do reálného světa. Toho je tam ale poskrovnu a je to asi největší rozdíl oproti českým a zahraničním tradicím.
Česká fantastika často stojí na síti postav obývajících jedno prostředí – malé město, ulici, instituci nebo podnik. Každá z figur má vlastní cíle a vlastní existenci, každá z nich přitom symbolizuje nějakou vlastnost, která je společensky rozpoznatelná, ať už jde o rozšířený povahový rys, nebo přístup k tomu, jak existovat ve společnosti: lakomci, šmelináři, vysoce postavené osoby, či naopak pracující lid. Do tohoto světa pronikne fantastický prvek, který ty protagonisty sice trochu rozhodí, pro diváka ale podtrhne onu vlastnost. V Až přijde kocour se lidé zbarví podle svých povah, v Hop - a je tu lidoop se džin stane nástrojem čecháčkovské malosti a Lexikon kouzel v Dívce na koštěti brutálně znásobí to, co dovedou třídní sígři.
To je model, který se v Mámě a Tátovi příliš neobjevuje. V tom následuje spíš zahraniční vzory – nesledujeme síť postav, jejichž cesty se kříží, ale skupinu hrdinů, kteří spolupracují. Magický prvek není zvýrazněním vlastností, ale překážkou, a hrozba není lokální a nevyplývá z potřeb malého člověka, ale je globální a vychází z ambicí zlovolné božské entity. Máma a Táta tak působí spíše jako fantasy podle aktuálních světových trendů – nejprve sledujeme dvě oddělené skupiny hrdinů, které se nakonec spojí proti obrovské hrozbě a zachrání svět. Tvůrci docela dobře vystihli to, co je na takových dílech atraktivní a čím si získávají diváky, přesto v některých ohledech působí fantasy snímek poměrně nedotaženě.
Na jedné straně sledujeme obyčejnou českou rodinu, jejíž ústřední figurou je dvanáctiletý Petr (Jakub Jenčík), zarytý fanoušek slovanských tradic a nadšený cosplayer žrece, tradičního slovanského kněžího, což film trochu zjednodušuje na slovanského mága. Trpí pracovní vytížeností otce (Petr Lněnička) i tradičně pichlavým vztahem se starší sestrou Simonou (Anna Dvořáková). Během účasti na festivalu zaměřeném na styl života Slovanů náhodou osvobodí dvojici slovanských bohů Černaju (Vica Kerekes) a Peruna (Jan Vondráček), kteří posednou otce a matku (taky Kerekes). Současně se z jeskyně dostanou Cerad (Jiří Chadraba) a Raba (Anna Vyčítalová), sourozenci ze 7. století.
Snímek dělá dobrou práci v tom, jak nás nejdříve nechává sledovat obě skupiny odděleně a ukazuje konfrontace dvou sourozeneckých skupin se světem, který neznají. U Petra jsou to momenty, kdy magie z prastarých časů proniká do prostředí moderní domácnosti i korporátu, v němž jeho otec pracuje. Jsou to momenty, které vypadají trochu mechanicky a nemají toho příliš, čím by nás překvapily. Proti nim jsou tu dobrodružství Cerada a Raby ve známých pražských lokalitách, která jsou relativně zábavná, byť nepůsobí moc nápaditě. Jakmile se obě skupiny spojí, začne dobrodružství, v němž hraje roli vzájemná chemie. To se filmu povedlo. Všichni čtyři herci se se svými rolemi poprali relativně se ctí a funguje mezi nimi humor i vzájemné interakce.
Dává to filmu ten dojem dobrodružné podívané, při níž tempo rychle odsýpá, postavy jsou dostatečně výrazné a sympatické a divák má pocit příjemné oddechovky. K tomu přispívá i triková stránka. Efektů je tam přesně tolik, kolik česká produkce unese, a ve výsledném počinu působí dobře právě díky tomu, že tvůrci zvolili střídmější a jednodušší cestu než celá prostředí či kompletní sekvence v CGI provedení.
Je to stejný model jako Princezna zakletá v čase, kde se do středu vyprávění postaví skupina sympatických postav a část kouzla filmu stojí právě na dojmu týmové sounáležitosti, jednoduchém souboji dobra se zlem a tricích, které jsou působivé a důležité, ale použité ve střídmém množství. Tam je ale u Mámy a Táty zároveň kámen úrazu. Počin ví, kam chce směřovat a jak zacházet se svými postavami a jak ten příběh vystavět. Problém je, že jednotlivým stavebním kamenům chybí pojivo.
V příběhu se objevují motivy, které nejsou dotažené, často jsou jen naznačené a je na nich příliš vidět, že je tvůrci potřebovali využít v určitou chvíli. Jedna z postav pomůže situaci tak, že v klimaxu překoná svůj chronický problém, ale až při té scéně se dozvíme, že ten problém vůbec existuje. Jiný hrdina se zase potýká s něčím, co hraje roli v osvobození bohů, a od té chvíle se o tomto problému nemluví. Podobně je to i se vztahy mezi jednotlivými hrdiny. Jejich interakce jsou zábavné a herci je hrají v rámci žánru přesvědčivě, ale často z toho pro děj nevyplyne nic víc než zábavné scény.
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