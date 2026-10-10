Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina

Přemýšlíte, co v říjnu vysázet do záhonů? Nyní přichází čas na výsadbu špenátu, cibule, česneku a další zeleniny, která zvládne přezimovat i na horách.
Podzimní výsadba zeleniny
Podzim je čas, kdy se ze záhonů sklízejí poslední rostliny rajčat, paprik a okurek. Ale to neznamená, že na zeleninových záhonech končí veškerá práce. Ozimá cibule, polníček, špenát nebo česnek můžete vysadit právě nyní. Některé plodiny poté budou pokračovat v růstu v jarních měsících. Podívejte se, co vysadit do zeleninového záhonu teď v říjnu.
Než však do ruky vezmete sadbu, podívejte se, v jakém stavu záhon aktuálně je. Po sklizni letních plodin je vždy nutné půdu dobře zrýt, odstranit zbytky organické hmoty a přilepšit ji trochou vyzrálého humusu, který stačí zapravit pomocí rýče a hrabičkami následně celou zeminu pěkně urovnat.
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Výsadba česneku na podzim
Česnek patří k plodinám, které je nutné vysazovat právě na podzim. V této době si vytvoří kořenový systém a přezimuje v půdě. Na jaře pak pokračuje v růstu.
Česnek vysazujte na slunné stanoviště a do dobře propustné půdy, kde se nedrží voda. Také jej není dobré opakovaně sázet na jednom místě nebo ho vysazovat po cibuli, pažitce nebo pórku.
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Podzimní výsadba cibule
Na podzim se také vysazuje ozimá cibule. Její výhodou je, že přezimuje v záhonu a v příštím roce nabídne častější sklizeň.
Pro výsadbu ozimé cibule zvolte dobře odvodněné stanoviště. Cibule totiž nesnáší dlouhodobou vlhkost. I u cibule platí, že ji není vhodné pěstovat opakovaně na stejném místě.
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Podzimní výsadba špenátu
Špenát patří k nejvděčnějším zeleninám pro pozdní sezónu. Pokud ho vysejete právě nyní, vytvoří dostatečně silné rostliny, které bez problémů přezimují a na jaře okamžitě pokračují v růstu.
Špenát dobře snáší chladné počasí. Pokud jeho výsadbu provedete na konci října nebo začátkem listopadu, je třeba počítat s tím, že rostliny už nestihnou do zimy vytvořit velkou listovou růžici.
Podzimní výsadba polníčku
Do vyvýšených záhonů můžete právě nyní vysázet také polníček. Ten je odolný vůči chladu a oproti jiným listovým zeleninám při správném výsevu může nabídnout čerstvé listy koncem letošního roku.
Tip redakce Planetazahrady
Česnek, špenát, polníček a ozimá cibule jsou plodiny, které dokazují, že zeleninová zahrada nemusí na podzim končit poslední sklizní paprik. Když tyto plodiny vysadíte právě teď, využijete tak půdu ještě před příchodem zimy.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)