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Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina

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Přemýšlíte, co v říjnu vysázet do záhonů? Nyní přichází čas na výsadbu špenátu, cibule, česneku a další zeleniny, která zvládne přezimovat i na horách. Podzimní výsadba …
Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina

Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 13:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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