Satoranský po pádu na hlavu opustil palubovku na nosítkách. Do nemocnice zamířil v den 35. narozenin

- Satoranský se zranil v závěru třetí čtvrtiny zápasu 9. kola Euroligy
- Podle trenéra Dimitrise Itoudise je při vědomí, izraelská média mluví o otřesu mozku
- Hapoel v Dubaji prohrál 83:97, Satoranský stihl za 14 minut 3 body, 4 doskoky a 4 asistence
- Na konci listopadu se má v Praze rozloučit s reprezentací v zápase proti Belgii
- Hapoel hraje další zápas 5. listopadu proti Barceloně
Ticho po jedné neproměněné střele
Stačil jediný netrefený pokus. Spoluhráč Vasilije Micić minul a Satoranský vyrazil pod koš pro útočný doskok. V chumlu těl po kontaktu ztratil rovnováhu ve vzduchu a z výšky dopadl na palubovku. Zůstal ležet a už se nezvedl.
K českému rozehrávači se okamžitě seběhli spoluhráči i soupeři, z lavičky přiběhli zdravotníci. Někteří hráči na střídačce si přetáhli ručníky přes obličej, aby se nemuseli dívat. Hala, která se ještě před chvílí bavila basketbalem, rázem ztichla.
Starý trenér, stejný strach
Nejvíc možná zamrazilo na lavičce domácích. Trenér Dubaje Xavi Pascual si Satoranského v roce 2014 přivedl ze Sevilly do Barcelony a pod jeho vedením se Čech vypracoval až do NBA. Po zápase o výsledku mluvit nechtěl.
„Teď je nejdůležitější Satoranského zdraví. Je to moje dítě, strávili jsme spolu spoustu let. Nejdůležitější je zjistit, jestli je v pořádku,“ řekl Pascual podle serveru Basketnews.
Uklidňující zprávu přinesl kouč Hapoelu Dimitris Itoudis. „Jak mě informují, je vzhůru, má všechno pod kontrolou a je při vědomí,“ popsal.
Klub potvrdil, že Satoranský míří do nemocnice v Dubaji na další vyšetření. Reportérka izraelské stanice Sport5 Noa Poplingerová uvedla, že utrpěl nejspíš otřes mozku. Jestli se s týmem vrátí domů, nebylo v noci jasné. „Uvidíme, jestli zůstane v nemocnici tady, nebo poletí zpátky s námi,“ dodal Itoudis.
Odpočítávání, které se zadrhlo
Načasování nemohlo být horší. Satoranský má za necelý měsíc v Praze uzavřít reprezentační kariéru v zápase s Belgií. Ten je součástí předkvalifikace o EuroBasket 2029, kterou Češi v srpnu rozehráli právě v Belgii. Fanoušci, kteří si už koupili vstupenky, teď místo programu rozlučky sledují zprávy z Dubaje.
Jde o muže, který byl letos podeváté vyhlášen basketbalistou roku. Národnímu týmu dával víc, než kdo mohl čekat, ještě loni v prosinci v Tallinnu rozdal rekordních 16 asistencí.
Hapoel přitom nemá moc času na nadechnutí. Ve čtvrtek 5. listopadu ho čeká Barcelona, klub, kde Satoranský pod Pascualem vyrostl v hráče pro NBA. Jestli u toho bude, rozhodnou až výsledky vyšetření z Dubaje.