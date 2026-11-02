Nová mláďata na farmě Vojty Kotka. Osobně asistoval u porodu

Třetí díl seriálu Farma Vojty Kotka, který sleduje jeho život a práci na vlastní farmě v Kozárovicích, začíná doslova porodní lavinou. Přijde totiž další vlna porodů ovcí, na kterou Vojta Kotek vzpomíná rád, protože na rozdíl od té první, kdy v březnu natáčel Zrádce, se mu povedlo být při porodech a asistovat.
„To je vlastně už druhá vlna porodů a i druhá vlna připouštění,“ upozorňuje farmář Vojta Kotek. „Byl tady pan Zábranský a odvezl si svého dospělého berana. Řekl nám, že si myslí, že už i naše malé jehničky by byly schopné být březí,“ vysvětluje herec a moderátor.
„Chtěl jsem být u toho“
Takže i tyto ovečky nechal farmář zvlášť nakrýt ještě jedním beránkem, a tím pádem se jejich porody posunuly o měsíc později. „Díky tomu jsem mohl být u toho, co jsem strašně chtěl zažít a vidět. A nějak se k tomu postavit. Třeba kdyby se něco stalo. A nenechávat odpovědnost na někom jiném,“ pochvaluje si Kotek.
Vojta se přitom setká se situací, kdy jedna z ovcí nechce být právě příkladnou mámou. Co s jehnětem? Podaří se ho zachránit? Nakonec dojde na slzy dojetí.
Právě takové momenty vedou Vojtu k bilancování toho, jaký je rozdíl mezi první a druhou řadou jeho seriálu. „První sezóna byla hodně o tom, že to je všechno hezký, že to je fajn, že je to idylický, ale s těmi dalšími pokoleními už na vás najednou začnou dopadat nějaká rozhodnutí, která musíte udělat jako farmář, a začíná se z toho stávat reálná farma,“ říká Kotek.
Kotek: Budeme muset řešit, co s přebytky
„Najednou pociťujete ten rozdíl mezi tím, co je zoo, kde máte zvířátka, protože se vám líbí, a tím, co je farma, která má zvířata na chov. A z logiky věci, protože farmy nejsou nafukovací, se musíte rozhodovat, co dál s přebytky,“ upozorňuje s povzdechem, že nekonečné množství ovcí zkrátka není možné uživit.
„A právě tohle je téma, na které začneme postupně narážet, a budeme se k němu muset v určité chvíli postavit. Jenže je to něco, co se těžko vypráví a trošičku se tomu vyhýbáme,“ popsal Vojta Kotek v novém dílu, který uvede Prima v pátek 6. listopadu.
Zdroje: Autorský text, TV Prima
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